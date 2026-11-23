Notizie sulla squadra

Il Monza deve fare a meno di Yvan Kouadio Maye, Michael Folorunsho e Samuele Birindelli per infortunio, mentre Ivan Juric è squalificato. Il probabile undici brianzolo prevede Toernqvist, Eddy Kouadio, Lucchesi, Goglichidze, Mout, Akinsanmiro, Leonardo Colombo, Mangas, Toure, Varela e Robinson.

In casa Fiorentina sono out Marin Pongracic, Arthur Atta, Fabiano Parisi e Riccardo Sottil; Vanoli non ha invece squalificati. La probabile formazione viola vede De Gea in porta; Viery, Alex Jimenez, Dragusin e Joao Mario in difesa; Mastantuono, Njie, Pedro Gonçalves, Oulai e Ndour a centrocampo; Pellegrino in attacco, anche se la presenza di Njie resta in dubbio dopo il problema muscolare accusato in nazionale.

Anteprima della partita Monza vs Fiorentina

Serie A - Game Week 12 23 nov 2026 - 14:45 Stadio Brianteo

Il Monza ospita la Fiorentina allo Stadio Brianteo nel posticipo di Serie A. I biancorossi, attualmente diciottesimi in classifica, cercano punti salvezza davanti al proprio pubblico contro una Viola che occupa il quindicesimo posto.

Il Monza arriva a questo appuntamento dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato. L'unico sorriso è arrivato con il 4-0 sul Cagliari a ottobre, ma da quel momento la squadra ha incassato sette gol concedendo punti ad Atalanta, Bologna, Napoli e Torino.

Al centro dell'attacco brianzolo c'è Gustavo Varela, il portoghese classe 2005 arrivato dal Benfica la scorsa estate per 2,5 milioni di euro che ha già attirato gli occhi di mezza Europa. Con 9 reti in campionato è tra i capocannonieri della Serie A, e il Napoli ha già avviato contatti con il suo agente in vista del mercato di gennaio.

La Fiorentina, invece, arriva da un momento di relativa stabilità: due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque giornate. Il 4-2 sul Sassuolo e il 2-2 con la Juventus mostrano una squadra capace di segnare, anche se la difesa resta un cantiere aperto con nove gol subiti nello stesso arco di tempo.

Paolo Vanoli deve fare i conti con il dubbio Alieu Njie, uscito acciaccato dalla gara della Svezia contro la Polonia in Nations League per un colpo alla coscia. L'ex Torino era diventato il vero valore aggiunto dei viola nelle ultime settimane, con tre gol consecutivi tra Atalanta, Sassuolo e Juventus.

Anche la situazione di Nicolò Fagioli tiene banco: il centrocampista ha perso il posto da titolare nell'ultimo turno prima della sosta, con Vanoli che ha scelto il 4-2-3-1 per valorizzare Pedro Gonçalves. Il tecnico viola dovrà decidere se confermare il nuovo assetto o tornare al 4-3-3 classico.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Monza-Fiorentina in diretta TV.

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