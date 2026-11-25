Solo il Real Madrid, a oggi, ha fatto meglio del Como in Champions. Le gare del martedi della principale competizione continentale per club lasciano i lariani alle spalle del Real Madrid, 15 punti contro 12, ma se i Blancos sono la squadra più titolata della competizione, Nico Paz e compagni sono dei debuttanti.
Il rendimento straordinario, però, accende ancor di più i riflettori d’Europa sul progetto Fabregas: un gruppo straordinario che, contrariamente a quanto chiunque possa pensare, è costato davvero poco in relazione all’impatto sul campo.
MILLA L’ULTIMO A BRILLARE
Luis Milla è solo l’ultimo giocatore a mettersi in mostra. Fra i più esperti in rosa, visti i suoi 32 anni, l’ex Getafe è stato decisivo contro l’AEK, con una perla dal limite valsa la quarta vittoria in League Phase.
Un giocatore che non ruba l’occhio ma che al contempo ha già mostrato di essere fondamentale. L’aspetto che colpisce è il costo che il Como ha dovuto sostenere per portarlo sul lago: solamente 6 milioni di euro.
DA DOUVIKAS A DA CUNHA: TITOLARI DA SOGNO MA LOW COST
Ma Milla è solo l’ultimo esempio di ottimo talento arrivato per una cifra irrisoria. Prendiamo in esame la rosa e, soprattutto, alcuni dei leader del Como. Alcuni colpi sembrano completamente scevri da ogni logica: Butez è stato pagato due milioni dall’Anversa, Jacobo Ramon due milioni e mezzo dal Real Madrid, Da Cunha 750 mila euro. Loro tre sono la spina dorsale della squadra di Fabregas: neanche 6 milioni per averli sul lago.
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Poi, chiaramente, si sale di livello, economico e tecnico: Douvikas, fra i migliori marcatori d’Europa, è stato pagato 14 milioni, appena due in più rispetto a Maximo Perrone, altro giocatore chiave in mezzo al campo. Anche Diao, spesso frenato dagli infortuni, è arrivato dopo una spesa di 12 milioni.
I PIÙ PAGATI
Le valutazioni economiche lievitano, ma restano contenute in relazione al valore, arrivando a Nico Paz e Baturina. Per l’argentino va fatto un discorso preciso: il primo acquisto fu fatto nel 2024 per 6 milioni, con il Real che lo ha ricomprato a 10 per poi rivenderlo a 60 (con altra clausola da 80 per la recompra). Facendo due calcoli, il 10 del Como è stato pagato 56 milioni in totale.
Baturina, invece, 25 dalla Dinamo Zagabria. A chiudere quest’elenco, i giocatori arrivati nell’ultima sessione: Kean a 40, Chalobah a 30, Couto a 20.
LE PAROLE DI FABREGAS
Analizzando tutti i fattori, emerge comunque come il Como, che di soldi ne ha e non pochi e questo è risaputo, si differenzia da tantissimi club in Europa per il modo in cui li spende. Compra bene, compra funzionale, compra giocatori che a ogni età possono dare qualcosa a Fàbregas. Scherzando con Milla, nel dopo gara, l’allenatore ha sottolineato proprio la capacità del club di generare plusvalore tecnico. Tanto per intenderci: Douvikas pagato 14 milioni oggi ne vale almeno il triplo, Da Cunha ha moltiplicato il suo valore per venti, da 750 mila euro ad almeno una trentina.
Il Como funziona e lo fa perché, quando spende, a differenza di tanti, lo fa bene: la top-8 in Champions è una logica conseguenza.
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