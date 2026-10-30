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Serie A
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Con il contributo di

Milan-Inter, anteprima della sfida di Serie A: tutto quello che c’è da sapere

Milan vs Inter
Milan
Inter
Serie A
M. Thuram
A. Cisse
L. Martinez

Anteprima completa di Milan-Inter nell’iconico stadio di San Siro. Chi avrà la meglio in questo derby di Serie A?

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Milan-Inter, la presentazione della partita di Serie A

crest
Serie A - Game Week 10
San Siro

Milan-Inter si gioca sabato 31 ottobre alle 15:45 EST e alle 19:45 GMT.

L'Italia si ferma per un altro derby di Milano

Sabato l'Inter campione d'Italia «fa visita» al Milan per un'altra edizione del celebre Derby della Madonnina.

Primo passo falso del Milan con Amorim

Il Milan ha perso 4-2 in casa contro il Bologna nell'ultima partita, subendo la prima sconfitta stagionale sotto la guida del nuovo allenatore Ruben Amorim. Dopo nove giornate è già a sette punti dall'Inter campione d'Italia, quindi gli ultras rossoneri non tollereranno un risultato negativo nel derby. A destare preoccupazione c'è anche il 3-0 subito dalla squadra di Amorim sul campo del Bournemouth in Europa League il 22 ottobre. Il giovane Alphadjo Cisse ha segnato una doppietta nella sconfitta contro il Bologna, portando a quattro il suo bottino di goal in Serie A in questa stagione a 20 anni.

AC Milan v Bologna FC - Serie A 2026/27Getty Images

Inter prima, ma di misura

L'Inter ha iniziato la difesa del titolo alla grande, vincendo otto delle prime nove partite e restando imbattuta. È però in testa alla classifica davanti alla Lazio soltanto grazie al maggior numero di goal segnati. Nell'ultima gara ha battuto il Venezia, ultimo in classifica, grazie a due autogoal nel finale. Non certo la sua migliore prestazione stagionale, ma altri tre punti conquistati. Se continuerà a raccoglierli, potrà vincere il terzo titolo in quattro anni.

Venezia FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

  • Sorprendentemente, il Milan è imbattuto da sette derby ufficiali contro l'Inter, compresi due successi consecutivi in Serie A senza subire goal.
  • Fikayo Tomori si aggiunge a Ruben Loftus-Cheek, Diego Moreira e Adrien Rabiot tra gli indisponibili del Milan. All'Inter manca ancora il capitano Lautaro Martínez, alle prese con un problema alla coscia.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Milan - Inter

4-2-3-1
Milan crest
Milan
MIL
Formazione
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
M. MaignanM. MaignanK. De WinterK. De WinterS. PavlovicS. PavlovicP. EstupinanP. EstupinanF. TomoriF. TomoriO. HutchinsonO. HutchinsonA. JashariA. JashariA. CisseA. CisseD. BartesaghiD. BartesaghiY. MusahY. MusahG. RamosG. RamosI. ProvedelI. ProvedelY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniC. AugustoC. AugustoP. ZielinskiP. ZielinskiP. SucicP. SucicA. StankovicA. StankovicF. DimarcoF. DimarcoA. DioufA. DioufA. BonnyA. BonnyM. ThuramM. Thuram
Inter crest
Inter
INT
4-2-3-1
Milan

Formazione titolare

Inter

Allenatore

  • R. Amorim
  • C. Chivu

Stato di forma

MIL

MIL - Forma

SAL
V0-4
ATA
V3-2
BOU
S3-0
UDI
V0-2
BOL
S2-4
Gol segnato (subito)
11/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
INT

INT - Forma

CLB
S3-4
BOL
V1-3
SHK
V1-0
FIO
V2-1
VEN
V0-2
Gol segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Precedenti

Testa a testa

MilanPareggioInter
3
2
0
Amichevoli dei club
Milan badge
Milan
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
1
FIN
Serie A
Milan badge
Milan
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
0
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
0
Milan badge
Milan
MIL
1
FIN
Coppa Italia
Inter badge
Inter
INT
0
Milan badge
Milan
MIL
3
FIN
Coppa Italia
Milan badge
Milan
MIL
1
Inter badge
Inter
INT
1
FIN
7Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
98102510+1525
V
V
V
V
D
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
9630238+1521
V
D
V
D
D
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
D
S
5
MilanMilanMIL
95311811+718
S
V
V
D
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
V
D
V
S
V
7
NapoliNapoliNAP
94231711+614
V
D
S
V
D
8
JuventusJuventusJUV
94231110+114
S
V
S
D
V
9
TorinoTorinoTOR
94141414013
S
V
V
V
D
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
S
S
S
D
V
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
V
V
S
V
D
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
D
D
S
V
S
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
V
V
S
V
S
14
LecceLecceLEC
93061019-99
S
S
V
S
S
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
S
S
S
D
S
16
MonzaMonzaMON
92161622-67
S
S
V
S
V
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
D
S
S
S
S
18
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
D
S
S
S
D
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
D
S
S
S
V
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
S
S
V
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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