Milan-Inter, la presentazione della partita di Serie A

Serie A - Game Week 10 31 ott 2026 - 15:45 San Siro

Milan-Inter si gioca sabato 31 ottobre alle 15:45 EST e alle 19:45 GMT.

L'Italia si ferma per un altro derby di Milano

Sabato l'Inter campione d'Italia «fa visita» al Milan per un'altra edizione del celebre Derby della Madonnina.

Primo passo falso del Milan con Amorim

Il Milan ha perso 4-2 in casa contro il Bologna nell'ultima partita, subendo la prima sconfitta stagionale sotto la guida del nuovo allenatore Ruben Amorim. Dopo nove giornate è già a sette punti dall'Inter campione d'Italia, quindi gli ultras rossoneri non tollereranno un risultato negativo nel derby. A destare preoccupazione c'è anche il 3-0 subito dalla squadra di Amorim sul campo del Bournemouth in Europa League il 22 ottobre. Il giovane Alphadjo Cisse ha segnato una doppietta nella sconfitta contro il Bologna, portando a quattro il suo bottino di goal in Serie A in questa stagione a 20 anni.

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Inter prima, ma di misura

L'Inter ha iniziato la difesa del titolo alla grande, vincendo otto delle prime nove partite e restando imbattuta. È però in testa alla classifica davanti alla Lazio soltanto grazie al maggior numero di goal segnati. Nell'ultima gara ha battuto il Venezia, ultimo in classifica, grazie a due autogoal nel finale. Non certo la sua migliore prestazione stagionale, ma altri tre punti conquistati. Se continuerà a raccoglierli, potrà vincere il terzo titolo in quattro anni.

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Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

Sorprendentemente, il Milan è imbattuto da sette derby ufficiali contro l'Inter, compresi due successi consecutivi in Serie A senza subire goal.

Fikayo Tomori si aggiunge a Ruben Loftus-Cheek, Diego Moreira e Adrien Rabiot tra gli indisponibili del Milan. All'Inter manca ancora il capitano Lautaro Martínez, alle prese con un problema alla coscia.

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