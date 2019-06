Martina rivela: "Buffon intrigato dall'idea di giocare nel Porto"

Salutato il , Gianluigi Buffon è ancora alla ricerca di una nuova squadra per la prossima stagione. Nelle ultime ore sta prendendo forza per l'esperto portiere la pista , che lo vedrebbe difendere i pali dei 'Dragoni' al posto di Casillas, dopo il grave problema cardiaco avuto dall'estremo difensore spagnolo.

La soluzione lusitana sarebbe molto gradita dal portiere di Carrara, come ha rivelato il suo agente Silvano Martina, intervistato in esclusiva ai microfoni di 'O' Jogo'.

"Non c'è nulla di concreto, non c'è stato alcun contatto diretto con nessuno dell'FC Porto, ma l'idea di giocare con il Porto in intriga tanto Buffon, perché stiamo parlando di un club con una grande storia che gioca in . L'FC Porto è un grande club nel quale troverebbe anche il suo amico Sérgio Conceição (hanno giocato insieme nel , ndr) "