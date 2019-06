Buffon, ipotesi Porto per sostituire Casillas: giocherebbe la Champions

La carriera di Buffon potrebbe continuare al Porto dove prenderebbe il posto dell'amico Iker Casillas e giocherebbe la Champions League.

Sono settimane di riflessione per Gianluigi Buffon che, salutato il dopo una sola stagione fatta più di ombre che di luci, cerca una nuova sfida per rimettersi in gioco. Forse l'ultima sfida da calciatore.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' tra le idee al vaglio di Buffon ci sarebbe quella di un trasferimento in , dove il cerca un portiere esperto per sostituire lo sfortunato Iker Casillas dopo lo stop forzato per il grave problema cardiaco.

Al Porto inoltre Buffon avrebbe ancora una volta l'occasione di giocare la , competizione che resta la sua ossessione dopo aver giocato e perso tre finali con la .

Le possibilità di arrivare in fondo con la squadra di Sergio Conceiçao (suo compagno per un anno ai tempi del ) sarebbero ovviamente ridottissime, ma il Porto permetterebbe comunque a Buffon di chiudere la carriera al top.

Ad oggi però ogni strada resta aperta: dalle romantiche ipotesi che portano a Parma o Genova, fino a una nuova avventura all'estero. L'unica certezza è che Buffon vuole continuare a volare tra i pali almeno per un'altra stagione.