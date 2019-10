Marchisio in conferenza stampa: annuncerà l'addio al calcio

Nella conferenza stampa indetta per giovedì, Claudio Marchisio annuncerà il ritiro dal calcio giocato a 33 anni.

La notizia della conferenza stampa stabilita un po' a sorpresa aveva spiazzato tutti: giovedì sarà il giorno in cui si conoscerà il futuro di Claudio Marchisio, attualmente svincolato dopo l'esperienza in tra le file dello San Pietroburgo.

Appuntamento alla sala 'Gianni e Umberto Agnelli' dell'Allianz Stadium, quella utilizzata dalla per i grandi eventi e dove l'ex centrocampista bianconero vorrà dare un annuncio piuttosto importante.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Marchisio una decisione l'ha già presa: lascerà definitivamente il calcio giocato per mancanza di stimoli che non lo hanno convinto ad accettare alcune offerte arrivate dall' e dall'estero.

Un ritiro inaspettato a 33 anni, molto probabilmente dettato anche dai tanti guai fisici che l'hanno accompagnato nel corso delle ultime stagioni, tormentate dall'assillo di dover recuperare da infortuni di lunga durata come la rottura del legamento crociato del 2016.

Marchisio non rimarrà comunque con le mani in mano: come spiegato da 'Tuttosport', è a capo di un'attività di marketing che si occupa dello sfruttamento dei diritti d'immagine dei calciatori professionisti ed è lì che darà il suo contributo una volta appesi gli scarpini al chiodo. A meno che non gli venga in mente di diventare allenatore o dirigente, magari proprio nella sua Juventus.