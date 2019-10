Marchisio, conferenza stampa il 3 ottobre: svelerà il suo futuro

L’ex centrocampista di Juventus, Empoli e Zenit, Claudio Marchisio, parlerà in conferenza stampa il 3 ottobre: svelerà i piani per il futuro.

Chiusa la sua avventura allo dopo aver vinto il campionato russo e reduce da un intervento al menisco del ginocchio destro al quale si è dovuto sottoporre lo scorso aprile, Claudio Marchisio presto svelerà quali sono i suoi piani per il futuro.

L’ex centrocampista della ha infatti indetto una conferenza stampa che si terrà giovedì 3 ottobre alle ore 15:00 presso la sala ‘Gianni e Umberto Agnelli’ dell’Allianz Stadium.

Come riportato da Sky, Marchisio farà un importante annuncio e lo farà nel giorno in cui si terrà l’anteprima per la stampa della proiezione dello speciale ‘MarchisIO. A colori, in bianco e nero’ realizzato da Sky Sport.

Claudio Marchisio, classe 1986, nel corso della sua lunga carriera ha vestito per undici stagioni la maglia della Juventus (club nel quale è cresciuto) vincendo, tra le altre cose, sette Scudetti, un campionato di Serie B e quattro Coppe .