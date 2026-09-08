Premier League - Game Week 4 13 set 2026 - 11:30 Old Trafford

Manchester United-Manchester City inizia il 13 settembre 2026 alle 11:30 EST e alle 15:30 GMT.

United e City si sfidano nel primo derby di Manchester della stagione

Aspettatevi l’inaspettato dallo United

Lo United ha ottenuto una serie di risultati piuttosto altalenante. Ha iniziato con una sorprendente sconfitta per 2-0 contro l’Hull alla prima giornata, poi è andato sotto contro l’Ipswich prima di imporsi infine per 5-2 in una partita dominata a Old Trafford. Il gran gol in pieno recupero di Ainsley Maitland-Niles all’Hill Dickinson Stadium ha costretto i Red Devils a dividersi la posta con l’Everton in un 2-2, nonostante fossero andati in vantaggio due volte. Bruno Fernandes ha brillato per il Manchester United, mettendo già a referto tre gol e un assist in questa stagione. Ha servito 21 assist nel 2025-26, un nuovo record assoluto per una singola stagione.

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Il City ha un percorso netto da difendere

Il Manchester City, sotto la guida del nuovo allenatore Enzo Maresca, ha iniziato la stagione in modo perfetto, vincendo tutti e tre gli impegni. Anche se Erling Haaland sfoggia un nuovo taglio di capelli, la macchina da gol norvegese continua con i suoi soliti numeri nel 2026-27. Nell’ultima partita ha segnato l’unico gol contro il Coventry, che si aggiunge alla doppietta contro il Crystal Palace. Il suo partner in crime, Rayan Cherki, ha già due gol e due assist in questa stagione.

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Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

Lo United ha incassato almeno 2 gol nelle sue prime tre partite di campionato stagionali solo per la seconda volta negli ultimi 50 anni.

Lo United è imbattuto nelle ultime due partite di Premier League del derby di Manchester a Old Trafford, ma ha perso otto degli ultimi 16 confronti di questo tipo.

Il gol di Erling Haaland contro il Coventry è stato il suo 300° centro in carriera tra i professionisti.

Cinque titolari del City contro il Coventry si sono uniti al club dopo gennaio 2026.

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Probabili formazioni

United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbuemo, Fernandes, Cunha; Sesko.

City (4141): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson; Semenyo, Fernandez, Cherki, Foden; Haaland.

Notizie sulle squadre e rose

Michael Carrick deve fare a meno di Amad Diallo e Carlos Baleba per infortunio in vista del derby. Non risultano squalifiche per lo United e al momento non è stata confermata alcuna probabile formazione titolare. Aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d’inizio.

Enzo Maresca non ha problemi di infortuni da segnalare per il Manchester City, con nessun infortunio o squalifica riportato nei dati della rosa. Il City si presenta alla partita con l’intero organico a disposizione per la selezione.

Forma

Il Manchester United ha raccolto due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Il risultato più recente è stato il successo casalingo per 5-2 contro l’Ipswich Town in Premier League, un’ottima reazione dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Hull City della settimana precedente. Lo United ha perso anche 4-2 contro il Milan in pre-season e ha pareggiato 1-1 sia con il Leeds United sia con il Paris Saint-Germain in amichevole. In queste cinque partite, lo United ha segnato dieci gol e ne ha subiti otto.

Il Manchester City ha vinto quattro delle ultime cinque partite, con l’unica sconfitta arrivata contro l’Arsenal nel Community Shield, dove ha perso 3-0. In Premier League, il City è stato cinico, battendo in trasferta il Crystal Palace per 4-1 e il Bournemouth per 2-1. Ha inoltre vinto le partite di pre-season contro l’Atletico Madrid e le K-League All Stars, segnando sette gol e subendone due in queste quattro vittorie.

Precedenti

L’ultimo incontro tra queste due squadre risale a gennaio 2026, quando il Manchester United ha battuto il Manchester City 2-0 a Old Trafford in Premier League. Negli ultimi cinque confronti, lo United conta due vittorie contro l’unica del City, con un pareggio e una partita di Community Shield terminata in parità. Il miglior risultato del City in questa serie è stato il 3-0 all’Etihad nel settembre 2025.

Classifica

Nella classifica di Premier League, il Manchester City è in testa dopo le prime partite della stagione 2026/27, mentre il Manchester United è attualmente al decimo posto.