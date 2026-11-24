Manchester City-C Napoli: la sfida di Champions League

Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Il Manchester City ospita il Napoli all'Etihad Stadium martedì nella fase campionato di Champions League. Kevin De Bruyne torna nello stadio in cui ha trascorso 10 anni. Il calcio d'inizio è alle 16:00 EST, le 20:00 GMT. Il City è settimo con nove punti nella fase campionato, mentre il Napoli è 27° con appena tre punti dopo quattro partite.

Il City torna in Champions dopo una deludente serie senza vittorie in Premier League

Il City ha perso smalto nelle ultime settimane. La squadra di Enzo Maresca aveva iniziato la stagione con una serie di vittorie, ma ora non vince da quattro partite di Premier League. Nell'ultima, dopo tre sconfitte consecutive, ha pareggiato 1-1 con il Fulham in una gara segnata da un goal di Erling Haaland annullato tra le polemiche. Il City ha subito 14 goal nelle ultime sette partite disputate all'Etihad Stadium in tutte le competizioni. Enzo Maresca dovrà trovare una soluzione a questa fragilità, che un ex beniamino del club potrebbe sfruttare.

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Il Napoli punta su De Bruyne

Il Napoli arriva in condizioni discrete dopo la vittoria per 1-0 sul Torino di sabato. Tuttavia, la squadra di Massimiliano Allegri è 27ª nella classifica della fase campionato e occupa l'ottavo posto in Serie A, nonostante il titolo vinto nel 2024-25 sotto la guida di Antonio Conte. Gli ospiti hanno perso cinque delle ultime sette trasferte in tutte le competizioni: qui potrebbe cambiare qualcosa.

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Statistiche e infortuni

Il Manchester City ha subito almeno un goal in ciascuna delle ultime sette partite casalinghe in tutte le competizioni.

Il City dovrà fare a meno dell'esterno infortunato Antoine Semenyo, mentre Matheus Nunes è in dubbio.

Il Napoli dovrà fare a meno del difensore Giovanni Di Lorenzo e dello squalificato Rafa Marin.

Probabili formazioni

City (4231): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland.

Napoli (4231): Milinkovic-Savic; Politano, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; De Bruyne; Hojlund, Lang.

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