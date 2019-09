Manchester City, Guardiola: "Arteta sarà il mio erede"

Pep Guardiola designa il suo erede sulla panchina del Manchester City: "Sono contento che sia rimasto, un giorno prenderà il mio posto".

Sostituire Pep Guardiola sulla panchina del è un'impresa non da poco: sicuramente arriverà anche il giorno dell'addio perché ogni cosa ha un inizio e una fine, ma un'idea su chi possa prendere il suo posto c'è già.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il tecnico spagnolo ha designato il suo erede diretto, sul quale non ha nessun dubbio: Mikel Arteta, suo attuale assistente ed ex centrocampista di e . Queste le dichiarazioni riportate da 'The Daily Telegraph'.

"Sono felice che Arteta abbia deciso di rimanere, è uno che avrà molto successo in futuro. Nonostante sia ancora giovane, ha molta esperienza nella gestione dello spogliatoio. Sono sicuro che un giorno prenderà il mio posto: è intelligente, parla cinque o sei lingue e ha un'etica del lavoro incredibile. Sa analizzare ogni situazione alla perfezione".

Investitura giunta proprio a poche ore dal clamoroso 8-0 inflitto al , altra dimostrazione lampante della forza e della qualità offerte dai 'Citizens', costruiti a immagine e somiglianza di Guardiola. Almeno per ora.