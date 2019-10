Manchester City, emergenza difesa: in campo senza centrali

Emergenza in difesa per Pep Guardiola, che manda in campo il suo Manchester City senza centrali sul campo del Crystal Palace.

Situazione complicata per il dal punto di vista degli infortuni: Pep Guardiola è alle prese con una vera e propria ecatombe di problemi fisici e sul campo del il tecnico spagnolo si presenta senza centrali titolari.

Troppe assenze in un reparto che vede il solo Stones a disposizione in panchina, appena rientrato da un problema muscolare: ma l'allenatore spagnolo stupisce tutti e manda in campo un trio di difesa del tutto inedito con Cancelo e Mendy ai lati di Fernandinho, arretrato a protezione della porta di Ederson per l'occasione.

In mediana i muscoli di Rodri, chiamato a dare una mano al reparto arretrato alle spalle di un centrocampo pieno di palleggiatori: Gundogan e De Bruyne alle spalle delle punte, con Bernardo Silva e David Silva sulle corsie esterne.

Una formazione offensiva senza precedenti per i Citizens, Guardiola inventa l'ennesima formazione votata al palleggio in un campo complicato come quello del Crystal Palace, reduce da due vittorie consecutive.