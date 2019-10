Manchester City, clamoroso ko interno: il Wolverhampton vince 2-0

Giornata storta per il Manchester City, che crolla 0-2 in casa contro il Wolverhampton e va a -8 dal Liverpool. Guardiola: "Può succedere".

Clamoroso all'Etihad Stadium, dove il di Guardiola viene affondato da una doppietta di Adama Traoré , che regala al Wolverhampton un'insperato successo contro i campioni in carica della Premier League. Il tecnico catalano non è però spaventato dalla prestazione della sua squadra, anche se nel frattempo il scappa a +8.

I Citizens dominano la partita nel possesso palla, ma tutte le occasioni più pericolose sono marcate dagli che negli ultimi dieci minuti trovano i due gol del definitivo 0-2. Una sconfitta davvero inaspettata per i campioni in carica, che vengono annullati dall'eccellente tenuta difensivai e sorpresi dai letali contropiedi del Wolverhampton che, grazie a due deliziosi assist di Raul Jimenez, riescono nell'impresa. Guardiola, tuttavia, non si dice affatto preoccupato analizzando la partita.

" Abbiamo iniziato l'incontro abbastanza bene, ma abbiamo concesso due contropiedi su due palle perse e ci siamo innervositi un po', può succedere. Oggi non siamo stati al nostro livello, mentre nelle ultime partite lo siamo stati".

Un incontro in cui i padroni di casa non sono riusciti ad esprimere il solito calcio, fatto di automatismi e giocate veloci, per una giornata storta che può succedere nel maledetto gioco del calcio. Ma Pep è il primo a riconoscere i meriti degli avversari, che hanno saputo cogliere il meglio dalla giornata no dei suoi uomini.

" Abbiamo perso contro una buona squadra: loro sono fisici, forti nel gioco aereo e molto veloci in contropiede. Questi sono i motivi (della sconfitta n.d.r.)"

Il Liverpool intanto, dopo le prime otto giornate di Premier, scappa a +8 candididandosi come prima favorita per la vittoria di un titolo che da quelle parti manca da tre decenni. Guardiola, però, non si spaventa e considera la sconfitta come una giornata no, che nel calcio devi mettere in conto.