Manchester City, Cancelo incensa Guardiola: "E' il migliore"

Il vuole continuare il suo percorso netto in : dopo aver battuto Donetsk e , i 'Citizens' si apprestano ad ospitare l' all'Etihad Stadium nella terza giornata della fase a gironi.

Tanti complimenti per Gian Piero Gasperini da parte di Pep Guardiola, intervenuto in conferenza stampa assieme a Joao Cancelo che ha evidenziato i meriti dei bergamaschi e la loro forza.

"Noi e l'Atalanta siamo due squadre forti, speriamo di fare altri tre punti per consolidare il nostro primato nel girone. I nerazzurri sono molto fisici e attuano sempre un gran pressing, dovremo stare attenti perché hanno giocatori di qualità in grado di far male".

Dall'esterno portoghese poi un bel complimento al proprio tecnico, unito alla voglia di vincere una competizione che il club inglese non ha mai conquistato nel corso della sua lunga storia.

"Se sono qui è per imparare dal miglior allenatore in circolazione. Ho dovuto faticare per avere spazio ma ciò che conta di più è che la squadra vinca. Ho aspettato per avere la mia chance e penso di aver fatto bene quando sono stato chiamato in causa. La Champions è il trofeo che sogno di vincere da sempre: prima alla , ora al City che è una delle squadre in lizza. Non è un obbligo, nessuno può garantirne la vittoria".