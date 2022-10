Male l’ex Juve Franco Israel in Champions: entra, sbaglia e l’OM va sul 3-1

Serata da dimenticare per i portieri dello Sporting contro l’OM: prima Adan si fa espellere e poi Franco Israel commette un grave errore.

Esordio non fortunatissimo in Champions League per Franco Israel, portiere uruguaiano che per quattro anni è stato legato alla Juventus e che per due stagioni è stato titolare dell’U23 (oggi Juventus Next Gen) in Serie C.

Approdato la scorsa estate allo Sporting Lisbona, è entrato in campo al 26’ della sfida con l’Olympique Marsiglia in sostituzione di Edwards, dopo che poco prima il portiere titolare Adan era stato espulso per aver preso il pallone con le mani fuori dall’area.

Ebbene Israel, appena un paio di minuti dopo il suo ingresso in campo, è stato sfortunato protagonista nell’azione che ha portato al momentaneo 3-1 dell’OM. Sugli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra è infatti uscito completamente a vuoto consentendo a Balerdi di segnare di testa il suo primo goal in Champions League.

Un errore grave, figlio forse anche della mancata possibilità di scaldarsi prima di difendere i pali della sua porta. Quello che è certo è che lo Sporting, dopo essersi portato in vantaggio dopo appena un minuto grazie a Trincao, ha pagato a caro prezzo la serata complicata dei suoi portieri.