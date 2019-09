Lotta al razzismo, Kean ringrazia i tifosi dell'Everton: "Messaggio importante"

Moise Kean ha voluto ringraziare i tifosi dell'Everton che hanno esposto uno striscione con la sua gigantografia per dire no al razzismo.

In campo le cose contro il non sono andate benissimo, ma fuori i tifosi dell' hanno sicuramnente vinto la partita più importante.

Prima della gara infatti è stato esposto uno striscione con la gigantografia di Moise Kean, ex attaccante della acquistato dall' in estate. Il tutto per dire no al razzismo.

L'iniziativa, organizzata da i 'County Road Bobblers', è stata finanziata anche con l'aiuto della società che l'ha subito sposata.

Moise Kean ovviamente ha apprezzato molto il gesto e dopo la partita contro il Manchester City ha ringraziato i tifosi dell'Everton con un breve video.

"Grazie per la bandiera. E' un messaggio veramente importante. Ancora grazie".

Come detto in campo invece le cose non sono andate benissimo per l'Everton che ha perso 1-3 in casa, mentre Kean è subentrato solo nel finale di gara al posto di Iwobi.