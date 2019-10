Liverpool, ufficiale il rinnovo di Matip: prolunga il contratto fino al 2024

Joel Matip ha rinnovato con il Liverpool. Il difensore camerunense ex Schalke 04 ha prolungato il suo contratto fino al 2024. È ad Anfield dal 2016.

Il non soltanto non si è rinforzato con degli acquisti in estate, ma vuole confermare la stessa rosa anche sul lungo periodo. Lo fa con i rinnovi di contratto, a partire da quello di Joel Matip, ufficializzato quest'oggi.

Il difensore camerunense classe 1991, arrivato dallo 04 a parametro zero nell'estate del 2016, ha firmato il prolungamento con i Reds.

Dopo 107 presenze e una vinta, il numero 32 della formazione di Klopp potrà continuare a togliersi soddisfazioni in un club tra i più importanti al mondo, come ha confermato lo stesso diretto interessato al sito ufficiale del club.

“Da fuori, si sa che il Liverpool è un grande club, ma da dentro hai ancora più la sensazione di quanto sia grande. È una squadra in cui qualunque giocatore vorrebbe essere”.

Il nuovo contratto di Matip dovrebbe scadere nel 2024. Un riconoscimento importante per un giocatore che si è conquistato un posto da titolare ed è stato tra i punti fermi dell'undici che ha trionfato in Champions League l'anno scorso.

Quest'anno il nativo di Bochum, ex nazionale camerunense, è stato protagonista in 9 partite sulle 11 totali giocate finora dai 'Reds', saltantone soltanto tre per un leggero problema fisico.