Liverpool-Napoli: dove vederla in tv e streaming

Sfida al sapore di Champions per il Napoli che affronta il Liverpool in amichevole: ecco come e dove seguire la partita in tv e streaming.

Manca meno di un mese all'inizio della nuova stagione, ma quando si affrontano e è impossibile pensare che sia soltanto un'amichevole.

Nell'ultima edizione della Champions la squadra di Ancelotti fu eliminata proprio a causa di una sconfitta contro i Reds futuri campioni d'Europa ad Anfield, dopo che nel match d'andata al San Paolo era finita 1-0 grazie a un goal all'ultimo minuto di Insigne.

Per il Napoli si tratta della quarta amichevole pre-stagionale dopo quelle contro , Feralpisalò e . Il Liverpool ha invece alle spalle già cinque amichevoli ed ha affrontato squadre del calibro di , e Lisbona.

Chiaramente i Reds sono decisamente più avanti nella preparazione, visto che il prossimo 9 agosto arriverà l'esordio in Premier League ad Anfield contro il neopromosso . Per gli azzurri il primo match ufficiale arriverà invece non prima del 26 agosto, data d'inizio della .

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Liverpool-Napoli: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming .

LIVERPOOL-NAPOLI: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Liverpool-Napoli DATA 28 luglio 2019, ore 18 DOVE Murrayfield Stadium, Edimburgo ARBITRO - TV Sky STREAMING Sky Go

ORARIO LIVERPOOL-NAPOLI

Il fischio d'inizio di Liverpool-Napoli è fissato per le ore 18: lo scenario sarà quello del Murrayfiled Stadium di Edimburgo, che normalmente ospita le partite di rugby.

Liverpool-Napoli è un'esclusiva Sky e sarà trasmessa in pay per view su Sky Primafila. Per vedere la partita bisognerà andare sulla sezione Primafila e seguire le istruzioni per acquistare l'evento.

Per gli abbonati Sky, sarà inoltre possibile seguire Liverpool-Napoli in diretta su Sky Go. Una volta acquistato, il match sarà automaticamente visibile anche in streaming tramite l'app su pc, tablet e smartphone.

Ancora senza Salah, Firimno e Mané, in vacanza dopo le coppe, Klopp si affiderà ad Origi in attacco con un centrocampo robusto alle spalle composto da Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Henderson, Milner e Wijnaldum. La difesa sarà regolarmente guidata da Van Dijk, mentre in porta spazio a Mignolet in assenza di Alisson.

Anche il Napoli dovrà fare a meno dei reduci delle coppe Koulibaly, Allan e Fabian Ruiz, oltre che di Malcuit infortunatosi nell'ultimo test amichevole contro la Cremonese. In difesa Maksimovic affiancherà Manolas, mentre a centrocampo potrebbe esserci il giovane Gaetano con Zielinski alle spalle del trio sulla trequarti composto da Callejon, Mertens e Insigne con Milik prima punta.

LIVERPOOL (4-5-1): Mignolet; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Henderson, Milner, Wijnaldum; Origi.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Gaetano, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne; Milik.