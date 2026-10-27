Liverpool-Chelsea: la presentazione della sfida di EFL Cup

EFL Cup - Game Week 4 28 ott 2026 - 16:00 Anfield

Il Liverpool ospita il Chelsea ad Anfield in Carabao Cup mercoledì 28 ottobre alle 17:00 EST e alle 19:00 GMT. La squadra di Andoni Iraola riuscirà a prolungare la recente serie di buoni risultati e prestazioni?

Il Liverpool di Iraola ha finalmente trovato il ritmo

Il Liverpool ha vinto quattro partite consecutive in tutte le competizioni. Nell’ultima ha battuto un Brighton convincente, conquistando la prima vittoria casalinga in Premier League della stagione. La serie comprende anche i successi in trasferta contro LASK e Brentford e il 4-3 casalingo sul Villarreal in Champions League. Iraola vorrà però porre rimedio alla fragilità difensiva del Liverpool, che ha mantenuto la porta inviolata soltanto una volta nelle ultime cinque partite.

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Isak e Barcola, acquisti costosi che iniziano a incidere

L’attaccante svedese Alexander Isak ha segnato contro il Brighton il suo sesto goal stagionale, su assist del nuovo acquisto Bradley Barcola.

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Chelsea giù di morale prima della trasferta ad Anfield

Nell’ultimo turno di Premier League il Chelsea ha perso 2-0 in casa contro il Tottenham Hotspur: per il Tottenham è stata soltanto la seconda vittoria in campionato a Stamford Bridge in 37 tentativi. Un risultato che, inutile dirlo, non sarà piaciuto ai tifosi del Chelsea. L’incostanza della squadra nelle ultime settimane è riassunta dal bilancio delle ultime cinque partite di Premier League: due sconfitte, due vittorie e un pareggio.

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Statistiche, infortuni e squalifiche

Il Liverpool è imbattuto nelle ultime cinque sfide casalinghe contro il Chelsea.

Cole Palmer è squalificato per il Chelsea dopo l’espulsione contro il Tottenham, mentre Emi Martinez e Joao Pedro restano indisponibili per infortunio.

Probabili formazioni

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak.

Chelsea (3-4-2-1): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Quenda, Rogers; Welbeck.

Notizie dalle squadre e rose

Andoni Iraola guiderà il Liverpool in questa sfida di Carabao Cup, ma al momento non sono disponibili conferme sulla probabile formazione né dettagli sugli infortunati o sugli squalificati. Seguiranno aggiornamenti in prossimità del calcio d’inizio.

Xabi Alonso guiderà il Chelsea in questa sfida, ma anche in questo caso non sono ancora stati confermati dettagli sulla rosa, sugli infortuni o sulle squalifiche. Ulteriori notizie sulla squadra sono attese prima della partita.

Stato di forma

Il Liverpool arriva a questa sfida in ottima forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’unica sconfitta in questa serie è stata il 3-0 subito contro il Manchester City in Premier League l’11 ottobre. Da allora ha ottenuto quattro successi consecutivi, tra cui il 6-3 in trasferta contro il LASK in Champions League e il 4-3 sul Villarreal. Nelle cinque partite il Liverpool ha segnato 16 goal e ne ha subiti 9: una produzione offensiva prolifica, accompagnata a tratti da qualche vulnerabilità difensiva. Il risultato più recente è il 2-0 sul Brighton in Premier League del 25 ottobre.

Il Chelsea ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite. Nell’ultima, il 24 ottobre, ha perso 2-0 contro il Tottenham Hotspur. Prima aveva battuto il Bournemouth 5-1 e vinto 2-0 sul campo dell’Everton, ma nella stessa serie aveva anche subito una sconfitta per 3-0 contro il Brentford. Nell’altra partita il Chelsea ha pareggiato 2-2 con l’Hull City: risultati alterni in vista di questa sfida di coppa.

Precedenti

La sfida più recente tra le due squadre risale al 9 maggio 2026, quando Liverpool e Chelsea hanno pareggiato 1-1 ad Anfield in Premier League. In precedenza, il Chelsea aveva vinto 2-1 in casa nell’ottobre 2025 e 3-1, sempre in casa, nel maggio 2025. Negli ultimi cinque confronti diretti si contano due vittorie del Liverpool, due del Chelsea e un pareggio. L’unico precedente di Carabao Cup presente nei dati si è concluso con una vittoria per 1-0 del Liverpool sul campo del Chelsea nel febbraio 2024.