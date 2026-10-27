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Liverpool-Chelsea, la presentazione della sfida di EFL Cup: tutto quello che c’è da sapere

Liverpool vs Chelsea
Liverpool
Chelsea
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C. Palmer
Chelsea vs Manchester United
Manchester United
Premier League

Anteprima completa di Liverpool-Chelsea in Coppa di Lega inglese: la squadra di Andoni Iraola sembra iniziare a trovare i propri equilibri ad Anfield. Il Chelsea, in difficoltà, riuscirà a sorprendere?

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Liverpool-Chelsea: la presentazione della sfida di EFL Cup

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EFL Cup - Game Week 4
Anfield

Il Liverpool ospita il Chelsea ad Anfield in Carabao Cup mercoledì 28 ottobre alle 17:00 EST e alle 19:00 GMT. La squadra di Andoni Iraola riuscirà a prolungare la recente serie di buoni risultati e prestazioni?

Il Liverpool di Iraola ha finalmente trovato il ritmo

Il Liverpool ha vinto quattro partite consecutive in tutte le competizioni. Nell’ultima ha battuto un Brighton convincente, conquistando la prima vittoria casalinga in Premier League della stagione. La serie comprende anche i successi in trasferta contro LASK e Brentford e il 4-3 casalingo sul Villarreal in Champions League. Iraola vorrà però porre rimedio alla fragilità difensiva del Liverpool, che ha mantenuto la porta inviolata soltanto una volta nelle ultime cinque partite.

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Isak e Barcola, acquisti costosi che iniziano a incidere

L’attaccante svedese Alexander Isak ha segnato contro il Brighton il suo sesto goal stagionale, su assist del nuovo acquisto Bradley Barcola.

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Chelsea giù di morale prima della trasferta ad Anfield

Nell’ultimo turno di Premier League il Chelsea ha perso 2-0 in casa contro il Tottenham Hotspur: per il Tottenham è stata soltanto la seconda vittoria in campionato a Stamford Bridge in 37 tentativi. Un risultato che, inutile dirlo, non sarà piaciuto ai tifosi del Chelsea. L’incostanza della squadra nelle ultime settimane è riassunta dal bilancio delle ultime cinque partite di Premier League: due sconfitte, due vittorie e un pareggio.

Chelsea FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images

Statistiche, infortuni e squalifiche

  • Il Liverpool è imbattuto nelle ultime cinque sfide casalinghe contro il Chelsea.
  • Cole Palmer è squalificato per il Chelsea dopo l’espulsione contro il Tottenham, mentre Emi Martinez e Joao Pedro restano indisponibili per infortunio.

Probabili formazioni

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak.

Chelsea (3-4-2-1): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Quenda, Rogers; Welbeck.

Notizie dalle squadre e rose

Probabili formazioni Liverpool - Chelsea

Allenatore

  • A. Iraola

Andoni Iraola guiderà il Liverpool in questa sfida di Carabao Cup, ma al momento non sono disponibili conferme sulla probabile formazione né dettagli sugli infortunati o sugli squalificati. Seguiranno aggiornamenti in prossimità del calcio d’inizio.

Xabi Alonso guiderà il Chelsea in questa sfida, ma anche in questo caso non sono ancora stati confermati dettagli sulla rosa, sugli infortuni o sulle squalifiche. Ulteriori notizie sulla squadra sono attese prima della partita.

Stato di forma

LIV

LIV - Forma

MCI
S0-3
LAS
V3-6
BRE
V1-2
VIL
V4-3
BHA
V2-0
Gol segnato (subito)
14/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
CHE

CHE - Forma

HUL
D2-2
BRE
S3-0
BOU
V5-1
EVE
V0-2
TOT
S0-2
Gol segnato (subito)
9/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Liverpool arriva a questa sfida in ottima forma, con quattro vittorie nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. L’unica sconfitta in questa serie è stata il 3-0 subito contro il Manchester City in Premier League l’11 ottobre. Da allora ha ottenuto quattro successi consecutivi, tra cui il 6-3 in trasferta contro il LASK in Champions League e il 4-3 sul Villarreal. Nelle cinque partite il Liverpool ha segnato 16 goal e ne ha subiti 9: una produzione offensiva prolifica, accompagnata a tratti da qualche vulnerabilità difensiva. Il risultato più recente è il 2-0 sul Brighton in Premier League del 25 ottobre.

Il Chelsea ha ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite. Nell’ultima, il 24 ottobre, ha perso 2-0 contro il Tottenham Hotspur. Prima aveva battuto il Bournemouth 5-1 e vinto 2-0 sul campo dell’Everton, ma nella stessa serie aveva anche subito una sconfitta per 3-0 contro il Brentford. Nell’altra partita il Chelsea ha pareggiato 2-2 con l’Hull City: risultati alterni in vista di questa sfida di coppa.

Precedenti

Testa a testa

LiverpoolPareggioChelsea
2
1
2
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
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Chelsea
CHE
1
FIN
Premier League
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Chelsea
CHE
2
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Liverpool
LIV
1
FIN
Premier League
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Chelsea
CHE
3
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Liverpool
LIV
1
FIN
Premier League
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Liverpool
LIV
2
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Chelsea
CHE
1
FIN
EFL Cup
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
FIN
6Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

La sfida più recente tra le due squadre risale al 9 maggio 2026, quando Liverpool e Chelsea hanno pareggiato 1-1 ad Anfield in Premier League. In precedenza, il Chelsea aveva vinto 2-1 in casa nell’ottobre 2025 e 3-1, sempre in casa, nel maggio 2025. Negli ultimi cinque confronti diretti si contano due vittorie del Liverpool, due del Chelsea e un pareggio. L’unico precedente di Carabao Cup presente nei dati si è concluso con una vittoria per 1-0 del Liverpool sul campo del Chelsea nel febbraio 2024.

Classifica

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