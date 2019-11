Lipsia-Mainz 8-0: clamoroso in Bundesliga, Werner mattatore

Nella decima giornata di Bundesliga, il Lipsia stende a sorpresa il Mainz con il punteggio clamoroso di 8 a 0. Werner autore di una tripletta.

Non capita tutti i giorni di assistere ad un 8 a 0, soprattutto in un campionato di livello come quello tedesco. Ebbene, nella giornata di oggi, la decima della , il ha letteralmente distrutto il con questo punteggio.

Il Lipsia è una delle migliori squadre in Bundesliga, con questa vittoria sale al terzo posto in classifica, a soli quattro punti dalla capolista M'Gladbach. Il Mainz, invece, si trova al tredicesimo posto, con sole due lunghezze di margine dalla zona retrocessione.

Sono bastati cinque minuti oggi pomeriggio per capire il copione della partita: Sabitzer ha segnato proprio in avvio e per il Mainz è stata subito una continua rincorsa. Da questo momento in poi si sono scatenati i giocatori più tecnici del Lipsia: prima Wernrer, poi Nkunku, Halstenberg e Poulsen alla fine del primo tempo.

Nella ripresa la squadra di Nagelsmann non ha pensato minimamente di fermarsi: Werner ha segnato altri due goal, trovando la tripletta personale, mentre è arrivata la gioia anche per il classe 1997 Mukiele.

Timo Werner è stato l'assoluto protagonista della partita, con tre goal messi a segno ma anche altrettanti assist per Sabitzer, Nkunku e Mukiele.