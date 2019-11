Libertadores, delusione River Plate: Gallardo consola tutti i giocatori

Il River Plate accarezza la Copa Libertadores, poi crolla nel finale. Gallardo consola tutti i suoi giocatori, uno a uno, dopo il fischio finale.

A due minuti dal secondo successo di fila, prima del crollo finale sotto i colpi di Gabigol. Il River Plate non riesce a ripetere la vittoria in Libertadores e la delusione è palpabile, non si nasconde, negli occhi dei giocatori argentini.

A provare a risollevare il morale ai suoi giocatori ci ha pensato Marcelo Gallardo. L'allenatore del River Plate è andato a centrocampo a consolare tutti i suoi giocatori, distrutti per la sconfitta. Li ha abbracciati uno per uno.

#River | En la derrota como en la victoria... Gallardo fue a consolar uno por uno a sus jugadores luego de la final increíblemente perdida ante #Flamengo pic.twitter.com/oH86DcpaY6 — Diario Olé (@DiarioOle) November 23, 2019

Tra i più distrutti Montiel, che non riesce a tenere a freno le lacrime. Il terzino destro ha subito più di tutti la sconfitta e Gallardo ha consolato anche lui.

👏 Como de padre a hijo. El consuelo de Gallardo a sus jugadores pic.twitter.com/IATSlBR6YW — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 23, 2019

'El Muñeco' guida il River dal 2014 e ha vinto due volte la coppa più importante del Sud America. Nel post-partita iil tecnico ha dichiarato che bisogna anche saper perdere, nonostante il dolore per la vittoria sfiorata.