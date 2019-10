Il Levante gioca fuori casa? Stadio usato dall'Esercito spagnolo

Il reggimento NBQ ha simulato un attacco radiologico nello stadio del Levante visti gli impegni esterni del club di Valencia.

Utilizzati per concerti, convention, mostre. E chi più ne ha, più ne metta. Gli stadi calcistici di tutto il mondo non sono certo usati esclusivamente per eventi sportivi, ma anche per tantissimi altri scopi. Compresa la sensibilizzazione sul tema ecologico e addirittura come spazio d'esercitazione per l'esercito.

Lo Stadio Ciutat de València, impianto che ospita le gare del , ha infatti autorizzato all'Esercito spagnolo, precisamente al reggimento NBQ che si occupa di prevenire, ed eventualmente occuparsi di, disastri nucleari, biologici e chimici, l'utilizzo dellla propria casa per ricreare un situazione di pericolo.

L'esercito si è immerso in una simulazione in cui ha ricreato nello stadio del Levante un attacco radologico. Un mese senza impegni sportivi per lo stadio di , visti gli impegni esterni contro e , oltre alla pausa delle Nazionali, hanno portato a utilizzare il particolare impianto a sorpresa.

Attualmente a undici punti in classifica dopo le prime nove giornate di campionato, il Levante spera di poter lottare per qualcosa in più rispetto alla salvezza nelle prossime settimane (sono tre le lunghezze dalla zona europea, ma anche solamente due dalla retrocessione).

Domenica 27 ottobre tornerà in casa per costruire la propria stagione in positivo. La presenza dei militati e delle simulazioni preventive è già un ricordo.