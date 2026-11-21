Notizie sulla squadra

La Lazio deve fare a meno di diversi elementi. Josip Sutalo e Nuno Tavares si sono fermati durante la gara contro il Napoli per una lesione muscolare e non saranno disponibili. Davide Frattesi, uscito dal ritiro della Nazionale per un affaticamento muscolare, sarà valutato giorno per giorno. Completano la lista degli indisponibili Alessio Furlanetto, Albert Gudmundsson e Adam Marusic.

La probabile formazione di Gattuso prevede Mandas in porta, con Pellegrini, Diogo Leite, Floriani Mussolini e Provstgaard in difesa; Rovella, Belahyane e Taylor a centrocampo; Noslin, Pinamonti e Isaksen nel tridente offensivo.

Il Lecce di Di Francesco dovrà rinunciare a Medon Berisha e Santiago Pierotti. Il probabile undici salentino vede Falcone tra i pali, una difesa a quattro con Gaspar, Tiago Gabriel, Danilo Veiga e Kaba, Ngom e Gallo sulle fasce, Dembele e Maleh in mezzo al campo, con Fatah e Stulic a supporto dell'attacco.

Anteprima della partita Lazio vs Lecce

Serie A - Game Week 12 21 nov 2026 - 09:00 Stadio Olimpico, Roma

La Lazio torna allo Stadio Olimpico per affrontare il Lecce nella prima gara di Serie A dopo la sosta per le nazionali. I biancocelesti di Gennaro Gattuso guidano la classifica e puntano a ripartire con una vittoria davanti al proprio pubblico.

La Lazio arriva a questo appuntamento dopo un percorso di grande continuità in campionato, con quattro vittorie consecutive prima del pareggio per 1-1 contro il Napoli nell'ultimo turno. Gattuso dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti, ma la rosa ha dimostrato di avere le risorse per sopperire.

Il Lecce, quattordicesimo in classifica, cerca punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda. La squadra di Eusebio Di Francesco ha raccolto risultati altalenanti nelle ultime settimane, alternando buone prove a passi falsi come la sconfitta per 5-1 contro il Frosinone.

I salentini arrivano a Roma con pochi gol segnati e una difesa che ha mostrato fragilità, ma il pareggio per 1-1 contro il Torino nell'ultimo turno ha interrotto una serie di tre sconfitte di fila.

Per seguire la partita in diretta, le informazioni su dove vederla in TV e in streaming sono riportate di seguito.

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