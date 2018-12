Lazio-Eintracht, tifosi tedeschi contro la polizia: 5 fermi

Scontri tra tifosi dell'Eintracht e la polizia prima del match con la Lazio, poi tentativo d'invasione durante la partita: 5 persone fermate.

Attimi di panico quelli che si sono vissuti questo pomeriggio a Roma. A poche ore dal calcio di inizio della partita di Europa League Lazio - Eintracht Francoforte (in programma alle ore 18.55), diversi tifosi tedeschi si sono scontrati con le forze dell’ordine, creando panico e disagio in città. E come se non bastasse, il caos è proseguito anche durante la partita.

Lancio di bottiglie, di bombe carta e sfilate per il centro a viso coperto. La Polizia è stata costretta a entrare in contatto con 200-300 degli oltre 9mila tifosi tedeschi giunti nella capitale per assistere alla sfida.

Le zone di scontro sono state soprattutto quelle di piazzale Flaminio e nei pressi del ponte Duca d’Aosta, con Piazza del Popolo trasformata invece dai tifosi in una discarica a cielo aperto.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, cinque tifosi tedeschi sarebbero stati fermati. La questura ha poi spiegato che al fianco dei supporter dell’Eintracht si pensa fossero presenti anche alcuni ultrà dell’Atalanta, gemellati con i tedeschi.

Nel corso del match, invece, al goal dell'1-0 della Lazio firmato da Correa c'è chi ha tentato di scavalcare le barriere per entrare in campo: l'intervento delle forze dell'ordine ha impedito l'invasione, nel frattempo dalla Curva Sud dove erano assiepati gli ospiti lancio di fumogeni e petrdi verso il pubblico laziale. Una notte da cancellare.