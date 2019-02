L'annuncio di Ancelotti: "Ospina resta al Napoli"

Ospina rimarrà a Napoli il prossimo anno: ad annunciarlo è Ancelotti in conferenza stampa. Il riscatto del portiere era stato messo in dubbio.

Il riscatto di David Ospina era stato uno dei temi della settimana scorsa in casa Napoli, con delle perplessità sollevate dallo stesso giocatore. A chiarire la situazione ci ha pensato ancora una volta Carlo Ancelotti, che ha confermato la permanenza del portiere colombiano anche l'anno prossimo.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Ospina, in campo da titolare domenica sera contro il Torino, aveva sollevato dei dubbi in settimana sul suo futuro legato al riscatto e alla clausola. Intervistato dall'emittente colombiana 'Blu Radio', l'ex Nizza e Arsenal aveva parlato della sua situazione contrattuale.

Nell'accordo stipulato con l'Arsenal è fissato un riscatto automatico dopo un determinato numero di presenze, una scelta che Ospina ha sottolineato ovviamente dipendere dalla società.

Carlo Ancelotti, nella conferenza stampa del dopo-gara dopo lo 0-0 con il Torino, ha fugato ogni dubbio riguardo il futuro del portiere colombiano: anche la prossima stagione rimarrà a Napoli e la presenza contro il Torino, con Meret in panchina per scelta tecnica, lo ha confermato.

"Resta anche l'anno prossimo, aldià delle partite che farà o meno. Con lo Zurigo non ha giocato perché non stava bene"

I dubbi, oltre dall'intervista con l'emittente colombiana, erano nati anche dal ballottaggio con Meret per giocare in Europa League. Ora però tutte quelle perplessità sembrano sparite: il futuro di Ospina è ancora a Napoli, come vice-Meret.