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Buona tre giorni di coppe per i club italiani: adesso il gap con il Portogallo secondo nel rendimento stagionale è più che dimezzato.

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5 vittorie e 2 pareggi. La tre giorni delle coppe europee lascia un dolce sapore in bocca alle squadre italiane e rilancia la speranza di un posto extra per la Champions 2027-28.

L’ottimo bottino fra martedì e mercoledì, infatti, ha lasciato spazio a tre fantastiche rimonte per Milan, Juve e Atalanta fra Europa e Conference League.

L’Italia tocca i 9.214 punti nel Ranking Stagionale UEFA e inizia a mettere concretamente nel mirino il secondo posto.

LA CLASSIFICA DEL RANKING UEFA

Al momento, la classifica vede l’Inghilterra prima, con 9 squadre su 9, a quota 10.708 punti. E se la Premier appare irraggiungibile (già un vantaggio di 800 punti), chi la segue è piuttosto vicino all’Italia: il Portogallo, secondo, ha 9.900 punti (5 squadre su 5), il Belgio, terzo, 9.725 (5 su 5). Poi seguono Germania, Turchia e Spagna.

La classifica completa:

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1) Inghilterra: 10.708 punti (9 squadre su 9 in corsa)

2) Portogallo: 9.900 punti (5 su 5)

3) Belgio: 9.725 punti (5 su 5)

4) Germania: 9.571 punti (7 su 7)

5) Turchia: 9.500 punti (4 su 5)

6) Spagna: 9.281 punti (8 su 8)

7) Italia: 9.214 punti (7 su 7)

ULTIMI DUE TURNI ESTREMAMENTE POSITIVI

Negli ultimi due turni, in realtà, le italiane hanno fatto davvero bene in Europa, portando a casa un totale di 8 vittorie, 3 pareggi e sole 3 sconfitte. Una risalita verticale, sia per le classifiche delle varie formazioni impegnate in Europa, che per quello che riguarda il Ranking Stagionale, le cui due prime posizioni garantiscono uno slot extra per la Champions 2026/27.

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COME FUNZIONA IL RANKING UEFA STAGIONALE

Il regolamento Uefa, infatti, da qualche stagione a questa parte concede alle prime due federazioni del ranking stagionale con uno slot extra nella successiva edizione della Champions League. Nel primo anno di questa nuova regola, era toccato anche all’Italia portare nella massima competizione una squadra in più, mentre l’anno scorso sorrisero Inghilterra e Spagna e, soprattutto, Liverpool e Betis. Il punteggio nazionale viene calcolato assegnando due punti per ogni vittoria e un punto per ogni pareggio in tutte e tre le coppe europee, a cui si aggiungono i bonus legati alla partecipazione alla Champions, al piazzamento finale nella classifica unica e al superamento dei turni a eliminazione diretta.

SARÀ FONDAMENTALE NON PERDERE SQUADRE

Il punteggio ottenuto, però, viene suddiviso fra le squadre partecipanti alle coppe: per avere un alto rendimento, quindi, sarà fondamentale portare avanti quante più squadre possibili, per far sì che la divisione sia sempre favorevole. In questo momento, l’Italia porterebbe alla fase a eliminazione diretta cinque squadre su sette, perdendo solo Roma e Napoli in Champions. Dando uno sguardo alle altre federazioni, emerge come l’Inghilterra continuerebbe il suo dominio: al momento sarebbero 9 su 9 i club portati oltre la League Phase, così come en-plein sarebbe per la Germania, con 7 formazioni su 7 qualificate al momento. Male la Spagna, che farebbe bottino pieno in Champions, 5 su 5, ma perderebbe tutte le rappresentanti, tre, in Europa e Conference League.