Kenya-Senegal dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Terza giornata di Coppa d'Africa: il Senegal sfida il Kenya. Ecco le probabili formazioni e le informazioni su diretta tv e streaming.

Si chiude la fase a gironi della Coppa d'Africa 2019 e nel gruppo C si chiude con una partita decisiva, dal possibile dentro o fuori, per e . La selezione di Aliou Cissé parte con i favori del pronostico sulla carta, ma il Kenya ha battuto la nell'ultimo turno ed ha fatto capire di fare sul serio. Le due formazioni sono appaiate a quota 3 punti.

Al turno successivo, ovvero agli ottavi di finale, si qualificano le prime due di ogni girone e anche le quattro migliori terze. Le due squadre quindi (oltre all' che ha già 6 punti) potrebbero anche qualificarsi entrambe in relazione al punteggio delle altre squadre negli altri raggruppamenti. Con una vittoria però la qualificazione sarebbe matematica.

Il Senegal arriva dalla vittoria contro la Tanzania e dalla sconfitta contro l'Algeria; il Kenya dallo stesso identico percorso, ma ovviamente con le partite invertite. Adesso la resa dei conti faccia a faccia.

Tutte le informazioni su Kenya-Senegal: notizie sulle formazioni e dove vedere il match in tv e streaming.

KENYA-SENEGAL: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Kenya-Senegal DATA 1 luglio 2019, ore 21.00 (italiane) DOVE Ismailia Stadium, Ismailia ( ) ARBITRO 30 June Air Defence Stadium TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO KENYA-SENEGAL

La partita tra Kenya e Senegal si giocherà lunedì 1 luglio alle ore 21 italiane. Lo scenario sarà quello del "30 June Air Defence Stadium" a Il Cairo.

Kenya-Senegal come tutta la Coppa d'Africa 2019 è un'esclusiva di DAZN e quindi per guardare la partita in bisognerà essere dotati di una moderna smart tv, che supporti DAZN. In alternativa si potranno utilizzare dispositivi e console come PlayStation 4, Xbox, decoder SkyQ, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Per guardare la gara in , ovunque voi vogliate, basterà scaricare DAZN su smartphone o tablet. Dal cumputer, invece, basterà collegarsi sul sito di DAZN. La telecronaca è affidata a Edoardo Testoni.

KENYA (4-2-3-1): Matasi; Owino, Okumu, Mohammed, Omar; Wanyama, Omolo; Masika, Kahata, Ouma; Olunga.

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Wagué, Koulibaly, Kouyaté, Sabaly; A. N'Diaye, Diatta, B. N'Diaye; Keita Balde, Niang, Mané.