La storia di Karamoko: dal sacrificio del fratello al sogno di giocare a calcio

Cherif Karamoko è il protagonista di una storia drammatica ma anche ricca di speranza. Ora il suo sogno è quello di arrivare in Serie A.

Una storia drammatica che ha come sottofondo un sogno: quello di diventare un calciatore professionista.

Ad esserne il protagonista è Cherif Karamoko, ragazzo nato in Guinea il 3 maggio del 2000, che oggi vive in Italia dove spera di realizzarlo quel sogno che ancora oggi gli dà tanta forza per andare avanti.

Come raccontato dallo stesso Cherif a ‘La Gazzetta dello Sport’ ancora oggi convive con la paura della notte al punto di prendere sonno a fatica e questo perché proprio di notte è andato vicino alla morte come non mai.

Cresciuto nel sud della Guinea, ha ben preso trovato nel calcio quella fonte di divertimento e distrazione che gli permetteva di non pensare ai tanti problemi di una famiglia che faceva fatica anche solo a mettere del cibo in tavola.

Poi la morte del padre, ucciso perché non faceva parte dell’etnia ‘giusta’, quella della madre uccisa da virus Ebola, e poi la decisione di raggiungere il fratello maggiore in Libia, dove viene rapito dalle milizie armate, imprigionato e torturato, prima che il fratello pagasse il riscatto per poi intraprendere un viaggio che li avrebbe dovuti portare entrambi in Italia.

Li avrebbe dovuti portare perché proprio durante la traversata il barcone sul quale viaggiavano è affondato in pieno Mediterraneo. E’ notte e Cherif sente che non ci sono possibilità di salvarsi, quando proprio il fratello gli lancia un giubbotto di salvataggio urlandogli “Prendilo tu! Salvati tu che hai un sogno!” prima di scomparire sott’acqua.

Questa storia drammatica è stata raccontata dallo stesso Cherif Karamoko in un libro che non ha in titolo qualunque: ‘Salvati tu che hai un sogno’.

Ispirato da quel sacrificio, Cherif poi è realmente riuscito ad approdare nel mondo del calcio. Notato dal Padova ha prima superato il provino, poi si è aggregato alla Primavera ed infine si è unito alla prima squadra con la quale ha anche esordito in Serie B.

Karamoko si è poi trasferito in prestito all’Adriese, compagine che milita in Serie D, ma il calcio minore è attualmente sospeso a causa della pandemia e lui è rimasto senza squadra e senza soldi.

Ad italo una cooperativa sociale della provincia di Padova, che gli sta garantendo un tetto ed un pasto calco.

Cherif vede la cosa solo come un contrattempo, non ha infatti voglia di fermarsi. Vuole ancora realizzare il suo sogno e lo deve a suo fratello, tanto che l’obiettivo non è cambiato: “Voglio arrivare in Serie A”.