Notizie sulla squadra

Luciano Spalletti recupera Conceiçao dopo l'infortunio alla spalla, anche se non è scontato che il portoghese parta dal primo minuto, considerando che Randal Kolo Muani si è ben adattato sulla fascia destra nelle ultime settimane. Restano invece fuori Yildiz, Thuram, Locatelli, Milik e Grabara, mentre le condizioni di Cambiaso, Celik, Zhegrova, Nico Gonzalez e Kalulu sono da monitorare a ridosso del fischio d'inizio. Il probabile undici bianconero vede Vicario in porta, con Lucumi e Bremer al centro della difesa.

Il Venezia di Davide Nicola deve rinunciare a Franjic, Sverko, Adorante e Mazzocchi. Il probabile schieramento ospite prevede Stankovic tra i pali, con una difesa composta da Moreno, Juan Jesus e Schingtienne, e Adams e Yeboah come riferimenti offensivi.

Anteprima della partita Juventus vs Venezia

Serie A - Game Week 12 22 nov 2026 - 06:30 Allianz Stadium

La Juventus torna all'Allianz Stadium di Torino per affrontare il Venezia in Serie A, una sfida che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre dopo la pausa per le nazionali.

I bianconeri occupano il settimo posto in classifica e puntano a risalire dopo un avvio di stagione altalenante. Luciano Spalletti ritrova Francisco Conceiçao tra i disponibili, ma deve fare i conti con una lista infortuni ancora lunga che condiziona le scelte di formazione.

Il Venezia, invece, arriva all'Allianz in una situazione molto più delicata: la squadra di Davide Nicola è ultima in classifica e ha bisogno di punti per alimentare le speranze di salvezza. I lagunari vengono da una vittoria per 2-1 sull'Udinese nell'ultima giornata di campionato, un risultato che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive.

In casa Juventus, l'assenza più pesante rimane quella di Kenan Yildiz, out dall'inizio della stagione dopo l'infortunio al piede. Il turco si è rivisto sul campo con il pallone, ma il suo rientro tra i titolari non è atteso prima di qualche settimana. A centrocampo pesano anche le lunghe assenze di Khephren Thuram e Manuel Locatelli, entrambi operati alle ginocchia.

Nonostante le difficoltà, la Juventus ha mostrato segnali di crescita nelle ultime uscite: la vittoria per 2-0 sul Napoli e il successo per 2-1 sull'AZ Alkmaar in Europa League hanno preceduto il pareggio per 2-2 sul campo della Fiorentina prima della sosta.

Per seguire la partita in diretta, le informazioni su canale TV e live streaming sono disponibili di seguito.

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