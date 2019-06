Juventus Under 23, il saluto di Zironelli: "Ho fatto parte di un mondo perfetto"

Mauro ZIronelli è stato esonerato dalla Juventus Under 23 a fine stagione. Il tecnico ha salutato i bianconeri: "Ho fatto parte di un mondo perfetto".

Dopo un solo anno in bianconero, alla guida della Under 23 in Serie C, Mauro Zironelli è stato esonerato lo scorso 25 maggio, dopo un campionato difficile chiuso al dodicesimo posto nel girone A.

L'allenatore dei bianconeri ha voluto salutare tutto il mondo Juventus con una lettera aperta in cui ha raccontato la sua avventura in bianco e nero, ricordando come all'inizio gli sembrasse uno scherzo.

"Quando ricevetti la chiamata della Juventus non ci credevo. Pensavo fosse uno scherzo. Invece no. Era tutto vero. Era davvero la Juventus. Quella stessa che oggi, un anno dopo, saluto con l’orgoglio infinito di averne fatto parte e un senso di gratitudine che mi porterò dentro per tutta la mia carriera professionale. E’ stata un’annata difficile, ma alla fine porti dentro di te solo il meglio, solo la bellezza di aver fatto parte di un mondo perfetto sotto ogni declinazione".

Un ringraziamento speciale Zironelli lo ha serbato per il presidente Andrea Agnelli.

"Grazie al presidente Andrea Agnelli che mi è sempre stato vicino. Ricorderò sempre il suo ‘regalo’ alla cena di Natale. Di tutti quelli che stavano dentro quella sala, in quel momento lì, io ero quello che stava facendo peggio di tutti. Eppure lui mi ha chiamato sul palco per primo. Mi ha trattato come se fossi il primo".

Il saluto è andato anche a tutto lo staff di Allegri e ai suoi giocatori per quella che Zironelli ha definito come una delle esperienze più importante della sua carriera.