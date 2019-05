Juventus, non solo Allegri: esonerato Zironelli, tecnico dell'Under 23

La Under 23, al suo primo anno di vita, ha concluso al 12esimo posto il campionato di Serie C Girone A con 12 vittorie, 6 pareggi e 19 sconfitte.

Un bottino che ha soddisfatto da un lato la società ma che al contempo l'ha convinta a non affidare più la guida tecnica per la prossima stagione a Mauro Zironelli.

L'allenatore è stato sollevato dall'incarico con un comunicato ufficiale. All'interno del comunicato vengono però riconosciuti i meriti al tecnico per aver guidato la squadra in questo anno, che ovviamente essendo il primo non poteva essere dei più facili.

"Una scelta coraggiosa, un progetto destinato a dare frutti. E che avrà sempre, fra i nomi di coloro che ne sono stati protagonisti alla nascita, quello di Mister Mauro Zironelli, che la Juventus, nel momento in cui le strade si dividono, saluta e ringrazia. Parliamo della Under 23, la seconda squadra della Juventus, che ha da poco terminato il suo primo campionato di Serie C. Un anno nel quale i calciatori bianconeri, come loro stessi hanno spesso confermato, hanno avuto modo di crescere, fare esperienza nel difficile calcio di categoria, per poi, in alcuni casi, arrivare addirittura all’esordio in , con la Prima Squadra. Tutto questo grazie anche e soprattutto all’aiuto, fondamentale, di MisterZironelli, un allenatore dotato di grande esperienza, conoscenza della Serie e di grande capacità di valorizzare i calciatori: doti che ha saputo mettere al servizio di un progetto innovativo e la cui riuscita non era per nulla scontata. Per tutto questo diciamo grazie a Zironelli, augurandogli il meglio per il suo futuro professionale".