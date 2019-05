Juventus, ultimo giorno per Ramsey all'Arsenal: "Grazie di tutto, Rambo"

Dopo essere già stato omaggiato da tutta la tifoseria dei Gunners al termine della gara pareggiata tra e undici giorni fa all'Emirates Stadium, Aaron Ramsey ora ha ricevuto anche i saluti da parte del club.

Oggi è stato infatti l'ultimo giorno per il giocatore gallese al centro di allenamento dei londinesi, pronto ora a dare ufficialmente inizio alla sua nuova avventura alla . Primo acquisto dei bianconeri per la prossima stagione, Ramsey è stato celebrato dall'Arsenal con una bandiera che lo ritrae e la scritta "Solo un Aaron Ramsey".

Immagine poi resa pubblica dal club attraverso un tweet, accompagnato dalla frase "Ultimo giorno all'Arsenal Training Centre per Aaron Ramsey. Grazie di tutto, Rambo".

Final day at Arsenal Training Centre today for @AaronRamsey



Thank you for everything, Rambo ❤️ pic.twitter.com/RTwiuNeeA3