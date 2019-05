Juventus, Pochettino idea allettante e concreta: lascerà il Tottenham

Secondo quanto riportato da 'Repubblica', Mauricio Pochettino e la Juventus si sono avvicinati dopo le dichiarazioni sorprendenti del tecnico.

"Lascio il Tottenham se vinco la Champions? Forse anche se perdo". Musica e parole di Mauricio Pochettino dopo una finale conquistata in extremis contro l' . Una frase troppo strana, non da lui (visto che siede su quella panchina dal 2014). La è inevitabilmente sullo sfondo di questa vicenda.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Secondo quanto riporta 'Repubblica', Mauricio Pochettino è il perfetto mix che in questo momento cerca la Juventus. Un sogno più realizzabile di Pep Guardiola, ma allo stesso tempo anche più intrigante per l'ambiente bianconero di Deschamps e Simone Inzaghi (ad oggi comunque distanti).

L'articolo prosegue qui sotto

L'allenatore argentino ha sempre ben figurato anche in , fino ad arrivare a portare il in finale proprio in questa edizione, Un'impresa a cui non si assiste proprio tutti i giorni.

In più Pochettino non è un allenatore che pretende chissà quali investimenti (da un anno il Tottenham non fa mercato) e punta tutto sul gioco e sull'organizzazione di squadra. Ovviamente ancora è presto per una trattativa vera e propria: se ne riparlerà dopo che gli Spurs avranno giocato la finale di Champions League.

La Juventus prima dovrà capire quale strada percorrere con Massimiliano Allegri, poi inizierà a trattare in termini concreti Pochettino, in caso di addio del tecnico livornese.