Juventus, Agnelli chiude al ritorno di Conte: veto irremovibile

La Juventus è divisa nella sua dirigenza, per la scelta da fare in panchina: Nedved e Paratici hanno 'pressato' per Conte, Agnelli ha chiuso le porte.

Se non è una rivoluzione alla , poco ci manca. Come vi stiamo raccontando in questi giorni, il futuro di Massimiliano Allegri sembra ormai destinato ad essere lontano da , anche se una piccola percentuale sulla permanenza in bianconero la teniamo ancora viva.

La dirigenza della Juventus ha comunque in ogni caso cominciato a ragionare sul prossimo allenatore, per non farsi trovare impreparata. Il primo nome vagliato è stato quello di Antonio Conte, soprattutto perché è stato fortemente caldeggiato da Fabio Paratici e Pavel Nedved.

Ma qui, come riporta 'Il Corriere dello Sport', è intervenuto Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus ha posto un veto irremovibile nei confronti di Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea, ad oggi, è destinato ad andare all'Inter.

I due non si sono lasciati nel migliore dei modi, quando Conte abbandonò la Juventus all'inizio del ritiro estivo. E forse Agnelli vuole anche provare a esplorare nuove strade, se proprio sarà costretto a rinunciare al 'suo' Massimiliano Allegri

'Suo' perché al momento il presidente della Juventus sta lavorando per capire se c'è margine di ricucire il rapporto con il suo attuale allenatore e continuare insieme a lavorare.

Ma, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', il tecnico livornese ha bisogno di nuovi stimoli e di piena fiducia per poter continuare. Vuole uno stipendio da top (tra i 10 e i 12 milioni all’anno) e dettare le linee guida del mercato.

Massimiliano Allegri vorrebbe due nuovi difensori centrali, un altro centrocampista oltre a Ramsey ed un attaccante. Da qui, per lui, non si scappa. Come finirà? Probabilmente bisognerà aspettare la fine della , ovvero il 26 maggio.