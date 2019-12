Juventus-Lazio, Nedved e Paratici multati dal Giudice Sportivo

Pavel Nedved e Fabio Paratici sono stati multati dal Giudice Sportivo per aver tenuto un atteggiamento irrispettoso dopo la fine di Juventus-Lazio.

Il finale convulso di - ha lasciato in dote ai bianconeri più di un semplice problema: Rodrigo Bentancur è stato squalificato per tre giornate, ma il centrocampista non è l'unico a pagare per un comportamento oltre le righe.

Il Giudice Sportivo ha multato, infatti, sia il vicepresidente Pavel Nedved che il Chief Football Officer Fabio Paratici: per entrambi un'ammenda di 5mila euro. Questa la motivazione.

"Per avere, al termine della gara, nei pressi dello spogliatoio arbitrale, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei collaboratori della Procura federale".

Insomma, in casa Juventus piove sul bagnato dopo aver fallito la conquista del primo trofeo stagionale contro quella che può essere considerata - a ragione - la sua bestia nera.