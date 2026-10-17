Juventus-Lazio dove vederla: DAZN o Sky? Canale TV, diretta streaming e orario

Serie A - Game Week 7 18 ott 2026 - 14:45 Allianz Stadium

L'Allianz Stadium di Torino ospita domenica sera uno scontro diretto che vale molto più dei tre punti in palio. Juventus e Lazio si affrontano nella settima giornata di Serie A con ambizioni e stati d'animo molto diversi.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Juventus-Lazio in diretta TV e in live streaming.

JUVENTUS-LAZIO, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Juventus-Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Di seguito il link per abbonarsi e non perdere il calcio d'inizio.

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Juventus-Lazio: data, orario e tutte le informazioni sulle due squadre

Partita Juventus-Lazio Competizione Serie A Data Domenica 18 ottobre 2026 Orario 20:45 Stadio Allianz Stadium Diretta TV DAZN Diretta Streaming DAZN Gratis/in chiaro No

I bianconeri arrivano all'appuntamento in una fase delicata. Undici punti in sei giornate raccontano di una squadra ancora alla ricerca di continuità, anche se il successo in rimonta sul campo del Celta Vigo in Europa League ha restituito fiducia all'ambiente. Spalletti, però, deve fare i conti con la squalifica e non potrà sedere in panchina.

Dall'altra parte c'è una Lazio che ha impressionato. Gennaro Gattuso ha costruito qualcosa di solido nelle prime settimane di campionato: cinque vittorie e un solo pareggio nelle prime sei giornate. I biancocelesti viaggiano a 16 punti e si presentano a Torino con la consapevolezza di chi non ha nulla da temere.

A tenere banco in casa Juventus è anche il caso Francisco Conceiçao. L'attaccante portoghese ha lasciato il campo con nervosismo evidente durante la sfida di Vigo, e la sua titolarità domenica non è scontata: Zhegrova scalpita per una maglia da titolare. In mezzo al campo la Juventus si affida sempre di più a Pape Sarr, il senegalese arrivato nelle ultime ore di mercato che si è rivelato un acquisto fondamentale.

Gattuso, dal canto suo, recupera Cataldi ma dovrebbe confermare Belhayane in regia, con Frattesi e Taylor ai suoi lati.

Una sfida tra due forze del campionato, con la Lazio a caccia di un colpo esterno che consoliderebbe il primato e la Juventus a cercare la svolta che finora è mancata in Serie A. Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta.

Formazioni

Spalletti non sarà in panchina per squalifica: la guida tecnica è affidata a Marco Domenichini. In difesa Bremer e Lucumi dovrebbero formare la coppia centrale, con Kalulu e Celik sulle fasce. Il centrocampo è affidato a Sarr e Douglas Luiz, mentre Kolo Muani guida l'attacco con Conceiçao, McKennie e Nico Gonzalez alle sue spalle, anche se Zhegrova è in corsa per una maglia. Out per infortunio Ekhator, Yildiz, Thuram, Locatelli, Grabara e Milik.

In casa Lazio, Gattuso non potrà contare su Cancellieri, Gudmundsson, Furlanetto, Rovella e Marusic. Nessuna squalifica tra i biancocelesti. Il probabile undici prevede Mandas in porta, una difesa a quattro con Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard e Tavares, e un centrocampo formato da Frattesi, Belhayane e Taylor. Davanti spazio al tridente Isaksen, Noslin e Zaccagni.

Stato di forma

La Juventus arriva alla sfida con un ruolino altalenante nelle ultime cinque uscite: tre vittorie, una sconfitta e un pareggio. Il momento più recente è positivo, con il successo in rimonta per 2-1 sul campo del Celta Vigo in Europa League mentre in campionato i bianconeri avevano pareggiato 1-1 con il Cagliari.

La Lazio ha vinto cinque delle sei gare in campionato, inclusa la più recente, 3-1 sul Monza, che conferma la solidità offensiva dei biancocelesti. Nelle sei giornate di Serie A la squadra di Gattuso ha segnato 11 reti e ne ha subite 4.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando la sfida all'Allianz Stadium finì 2-2. Guardando agli ultimi cinque incroci in Serie A e Coppa Italia, il bilancio è sostanzialmente equilibrato: la Lazio ha vinto due volte, la Juventus una, con due pareggi. I biancocelesti hanno spesso reso la vita difficile ai bianconeri, incluso un 1-0 casalingo nell'ottobre 2025.