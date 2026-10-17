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Serie A
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Allianz Stadium
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Guarda su DAZN
Simone Giromini
Con il contributo di

Juventus-Lazio dove vederla: DAZN o Sky? Canale TV, diretta streaming e orario

Dove vedere la partita di Serie A tra Juventus e Lazio: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 7
Allianz Stadium

L'Allianz Stadium di Torino ospita domenica sera uno scontro diretto che vale molto più dei tre punti in palio. Juventus e Lazio si affrontano nella settima giornata di Serie A con ambizioni e stati d'animo molto diversi.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Juventus-Lazio in diretta TV e in live streaming.

JUVENTUS-LAZIO, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Juventus-Lazio sarà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Di seguito il link per abbonarsi e non perdere il calcio d'inizio.

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Juventus-Lazio: data, orario e tutte le informazioni sulle due squadre

Partita

Juventus-Lazio

Competizione

Serie A

Data

Domenica 18 ottobre 2026

Orario

20:45

Stadio

Allianz Stadium

Diretta TV

DAZN

Diretta Streaming

DAZN

Gratis/in chiaro

No

I bianconeri arrivano all'appuntamento in una fase delicata. Undici punti in sei giornate raccontano di una squadra ancora alla ricerca di continuità, anche se il successo in rimonta sul campo del Celta Vigo in Europa League ha restituito fiducia all'ambiente. Spalletti, però, deve fare i conti con la squalifica e non potrà sedere in panchina.

Dall'altra parte c'è una Lazio che ha impressionato. Gennaro Gattuso ha costruito qualcosa di solido nelle prime settimane di campionato: cinque vittorie e un solo pareggio nelle prime sei giornate. I biancocelesti viaggiano a 16 punti e si presentano a Torino con la consapevolezza di chi non ha nulla da temere.

A tenere banco in casa Juventus è anche il caso Francisco Conceiçao. L'attaccante portoghese ha lasciato il campo con nervosismo evidente durante la sfida di Vigo, e la sua titolarità domenica non è scontata: Zhegrova scalpita per una maglia da titolare. In mezzo al campo la Juventus si affida sempre di più a Pape Sarr, il senegalese arrivato nelle ultime ore di mercato che si è rivelato un acquisto fondamentale.

Gattuso, dal canto suo, recupera Cataldi ma dovrebbe confermare Belhayane in regia, con Frattesi e Taylor ai suoi lati.

Una sfida tra due forze del campionato, con la Lazio a caccia di un colpo esterno che consoliderebbe il primato e la Juventus a cercare la svolta che finora è mancata in Serie A. Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta.

Formazioni

Probabili formazioni Juventus - Lazio

3-4-2-1
Juventus crest
Juventus
JUV
page.match.formation.title
Lazio crest
Lazio
LAZ
4-3-3
G. VicarioG. VicarioP. KaluluP. KaluluJ. LucumiJ. LucumiG. BremerG. BremerC. ConceicaoC. ConceicaoN. GonzalezN. GonzalezW. McKennieW. McKennieP. SarrP. SarrA. CambiasoA. CambiasoD. LuizD. LuizR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniC. MandasC. MandasJ. SutaloJ. SutaloR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniN. TavaresN. TavaresO. ProvstgaardO. ProvstgaardR. BelahyaneR. BelahyaneD. FrattesiD. FrattesiK. TaylorK. TaylorM. ZaccagniM. ZaccagniG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. Noslin
Lazio crest
Lazio
LAZ
3-4-2-1
Juventus

Formazione titolare

Lazio

Allenatore

  • M. Domenichini
  • G. Gattuso

Spalletti non sarà in panchina per squalifica: la guida tecnica è affidata a Marco Domenichini. In difesa Bremer e Lucumi dovrebbero formare la coppia centrale, con Kalulu e Celik sulle fasce. Il centrocampo è affidato a Sarr e Douglas Luiz, mentre Kolo Muani guida l'attacco con Conceiçao, McKennie e Nico Gonzalez alle sue spalle, anche se Zhegrova è in corsa per una maglia. Out per infortunio Ekhator, Yildiz, Thuram, Locatelli, Grabara e Milik.

In casa Lazio, Gattuso non potrà contare su Cancellieri, Gudmundsson, Furlanetto, Rovella e Marusic. Nessuna squalifica tra i biancocelesti. Il probabile undici prevede Mandas in porta, una difesa a quattro con Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard e Tavares, e un centrocampo formato da Frattesi, Belhayane e Taylor. Davanti spazio al tridente Isaksen, Noslin e Zaccagni.

Stato di forma

JUV

JUV - Forma

NEC
V5-0
ATA
V2-0
CRE
S0-1
CGL
D1-1
CEL
V1-2
Gol segnato (subito)
10/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
LAZ

LAZ - Forma

MIL
D2-2
VEN
V0-2
ARE
V2-0
JUV
D3-3
MON
V3-1
Gol segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Juventus arriva alla sfida con un ruolino altalenante nelle ultime cinque uscite: tre vittorie, una sconfitta e un pareggio. Il momento più recente è positivo, con il successo in rimonta per 2-1 sul campo del Celta Vigo in Europa League mentre in campionato i bianconeri avevano pareggiato 1-1 con il Cagliari.

La Lazio ha vinto cinque delle sei gare in campionato, inclusa la più recente, 3-1 sul Monza, che conferma la solidità offensiva dei biancocelesti. Nelle sei giornate di Serie A la squadra di Gattuso ha segnato 11 reti e ne ha subite 4.

Precedenti

Testa a testa

JuventusPareggioLazio
1
2
2
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
FIN
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Juventus badge
Juventus
JUV
0
FIN
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FIN
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
FIN
Coppa Italia
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FIN
5Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2026, quando la sfida all'Allianz Stadium finì 2-2. Guardando agli ultimi cinque incroci in Serie A e Coppa Italia, il bilancio è sostanzialmente equilibrato: la Lazio ha vinto due volte, la Juventus una, con due pareggi. I biancocelesti hanno spesso reso la vita difficile ai bianconeri, incluso un 1-0 casalingo nell'ottobre 2025.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
7520199+1017
D
V
D
V
V
2
LazioLazioLAZ
6510114+716
V
V
D
V
V
3
RomaRomaROM
6420143+1114
D
D
V
V
V
4
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
S
V
D
V
5
CagliariCagliariCGL
641163+313
D
V
V
V
S
6
MilanMilanMIL
6330115+612
D
V
D
D
V
7
JuventusJuventusJUV
632195+411
D
V
S
D
V
8
ComoComoCOM
632196+311
D
S
V
V
V
9
NapoliNapoliNAP
7313107+310
S
V
D
V
S
10
AtalantaAtalantaATA
63038809
V
S
S
S
V
11
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
S
D
S
V
D
12
TorinoTorinoTOR
621379-27
V
D
S
V
S
13
BolognaBolognaBOL
713368-26
D
V
D
S
D
14
LecceLecceLEC
6204612-66
S
S
V
S
S
15
UdineseUdineseUDI
6114913-44
S
S
S
S
V
16
MonzaMonzaMON
6114915-64
S
V
S
D
S
17
GenoaGenoaGEN
6114511-64
V
S
D
S
S
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
S
V
S
D
S
19
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
S
D
V
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
V
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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