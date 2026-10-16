Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie A
team-logoJuventus
Allianz Stadium
team-logoLazio
Guarda su DAZN
Con il contributo di

Juventus-Lazio, anteprima della sfida di Serie A: tutto quello che c’è da sapere

Juventus vs Lazio
Juventus
Lazio
Serie A

Anteprima completa di Juventus-Lazio in Serie A: analizziamo tattiche, notizie sulle squadre, stato di forma e molto altro.

Pubblicità
crest
Serie A - Game Week 7
Allianz Stadium

Juventus-Lazio si gioca il 18 ottobre 2026 alle 14:45 EST e alle 18:45 GMT.

Juve alle prese con gli infortuni in vista della Lazio

Alla Juventus mancano diversi giocatori chiave

La Juventus ha avuto un avvio di stagione altalenante: ha raccolto 11 punti in sei partite, ma ne ha vinta soltanto una delle ultime quattro. In Europa è andata meglio, con le vittorie su Celta Vigo e NEC Nijmegen in Europa League, ma la sfida con la Lazio rappresenta un salto di qualità. Randal Kolo Muani è andato a segno in entrambe le ultime due partite della squadra, tutte e due in trasferta.

FBL-EUR-C3-CELTA-JUVENTUSGetty Images

La Lazio vola

Imbattuta dopo sei partite di Serie A, la Lazio di Gennaro Gattuso ha lasciato per strada soltanto due punti ed è in vetta a pari merito con l’Inter, campione d’Italia in carica. Andrea Pinamonti sta attraversando un ottimo momento sotto porta: è andato a segno in tre partite consecutive con la squadra di Gattuso.

SS Lazio v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images

Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

  • La Lazio è imbattuta negli ultimi tre confronti con la Juve.
  • La Lazio ha segnato il primo goal in cinque delle sei partite disputate in Serie A in questa stagione.
  • La Juventus è pesantemente condizionata dagli infortuni: l’assenza più importante è quella di Kenan Yıldız. Alla Lazio potrebbero mancare Albert Guðmundsson e Nicolò Rovella.

Notizie dalle squadre e rose

Probabili formazioni Juventus - Lazio

4-2-3-1
Juventus crest
Juventus
JUV
page.match.formation.title
Lazio crest
Lazio
LAZ
4-3-3
G. VicarioG. VicarioM. CelikM. CelikJ. LucumiJ. LucumiG. BremerG. BremerP. KaluluP. KaluluN. GonzalezN. GonzalezW. McKennieW. McKennieP. SarrP. SarrC. ConceicaoC. ConceicaoD. LuizD. LuizR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniC. MandasC. MandasD. DoekhiD. DoekhiR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniN. TavaresN. TavaresO. ProvstgaardO. ProvstgaardR. BelahyaneR. BelahyaneD. FrattesiD. FrattesiK. TaylorK. TaylorM. ZaccagniM. ZaccagniG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. Noslin
Lazio crest
Lazio
LAZ
4-2-3-1
Juventus

Formazione titolare

Lazio

Allenatore

  • L. Spalletti
  • G. Gattuso

La Juventus arriva a questa sfida con una lunga lista di infortunati. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Jeremie Boga, Augusto Owusu, Kamil Grabara e Arkadiusz Milik sono tutti indisponibili, lasciando a Luciano Spalletti poche alternative in organico. Al momento non risultano squalificati e gli aggiornamenti sulla probabile formazione arriveranno più vicino al calcio d’inizio.

La Lazio ha meno problemi di infortuni, ma le assenze sono comunque significative. Matteo Cancellieri, Albert Gudmundsson e Alessio Furlanetto non sono a disposizione di Gennaro Gattuso, che per il resto può contare su un gruppo relativamente stabile.

Stato di forma

JUV

JUV - Forma

NEC
V5-0
ATA
V2-0
CRE
S0-1
CGL
D1-1
CEL
V1-2
Gol segnato (subito)
10/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
LAZ

LAZ - Forma

MIL
D2-2
VEN
V0-2
ARE
V2-0
JUV
D3-3
MON
V3-1
Gol segnato (subito)
12/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, la Juventus ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L’ultima gara si è chiusa sull’1-1 in casa del Cagliari, in Serie A, con un colpo di testa di Kolo Muani che ha salvato un punto. Il miglior risultato dei bianconeri in questo periodo è stato il 5-0 inflitto al NEC Nijmegen in Europa League, ma le sconfitte consecutive contro il Sassuolo in Serie A e contro la Cremonese in amichevole evidenziano la discontinuità a cui Spalletti deve porre rimedio.

La Lazio è stata decisamente più costante: ha vinto tre delle ultime cinque partite e pareggiato le altre due. Nell’ultima gara ha battuto il Monza 3-1 e in precedenza ha pareggiato 2-2 con il Milan, dimostrando di poter competere con le migliori squadre del campionato. Le tre vittorie in cinque partite, accompagnate da molti goal, spiegano la posizione della squadra di Gattuso in classifica.

Precedenti

Testa a testa

JuventusPareggioLazio
1
2
2
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
2
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
FIN
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Juventus badge
Juventus
JUV
0
FIN
Serie A
Lazio badge
Lazio
LAZ
1
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FIN
Serie A
Juventus badge
Juventus
JUV
1
Lazio badge
Lazio
LAZ
0
FIN
Coppa Italia
Lazio badge
Lazio
LAZ
2
Juventus badge
Juventus
JUV
1
FIN
5Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L’ultimo confronto tra le due squadre, disputato all’Allianz Stadium nel febbraio 2026, è terminato 2-2, un risultato che rispecchia l’equilibrio di questa sfida. Negli ultimi cinque precedenti, il bilancio è favorevole alla Lazio: una vittoria, due pareggi e una sconfitta negli incontri di Serie A, oltre a un successo in Coppa Italia. Anche i goal si sono distribuiti in modo piuttosto equilibrato e la maggior parte di queste sfide è stata decisa da margini ridotti.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
6510188+1016
V
D
V
V
V
2
LazioLazioLAZ
6510114+716
V
V
D
V
V
3
RomaRomaROM
6420143+1114
D
D
V
V
V
4
CagliariCagliariCGL
641163+313
D
V
V
V
S
5
MilanMilanMIL
6330115+612
D
V
D
D
V
6
JuventusJuventusJUV
632195+411
D
V
S
D
V
7
ComoComoCOM
632196+311
D
S
V
V
V
8
NapoliNapoliNAP
6312106+410
V
D
V
S
S
9
FrosinoneFrosinoneFRC
631297+210
S
V
D
V
V
10
AtalantaAtalantaATA
63038809
V
S
S
S
V
11
SassuoloSassuoloSAS
6222101008
D
S
V
D
V
12
TorinoTorinoTOR
621379-27
V
D
S
V
S
13
LecceLecceLEC
6204612-66
S
S
V
S
S
14
BolognaBolognaBOL
612357-25
V
D
S
D
S
15
UdineseUdineseUDI
6114913-44
S
S
S
S
V
16
MonzaMonzaMON
6114915-64
S
V
S
D
S
17
GenoaGenoaGEN
6114511-64
V
S
D
S
S
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
S
V
S
D
S
19
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
S
D
V
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
6006516-110
S
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

Nell’attuale classifica di Serie A, la Lazio è seconda e la Juventus sesta: un distacco che dà ulteriore peso a una partita casalinga che i bianconeri considereranno un’occasione per avvicinarsi alle squadre partite meglio in campionato.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google