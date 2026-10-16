Serie A - Game Week 7 18 ott 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Juventus-Lazio si gioca il 18 ottobre 2026 alle 14:45 EST e alle 18:45 GMT.

Juve alle prese con gli infortuni in vista della Lazio

Alla Juventus mancano diversi giocatori chiave

La Juventus ha avuto un avvio di stagione altalenante: ha raccolto 11 punti in sei partite, ma ne ha vinta soltanto una delle ultime quattro. In Europa è andata meglio, con le vittorie su Celta Vigo e NEC Nijmegen in Europa League, ma la sfida con la Lazio rappresenta un salto di qualità. Randal Kolo Muani è andato a segno in entrambe le ultime due partite della squadra, tutte e due in trasferta.

Getty Images

La Lazio vola

Imbattuta dopo sei partite di Serie A, la Lazio di Gennaro Gattuso ha lasciato per strada soltanto due punti ed è in vetta a pari merito con l’Inter, campione d’Italia in carica. Andrea Pinamonti sta attraversando un ottimo momento sotto porta: è andato a segno in tre partite consecutive con la squadra di Gattuso.

Getty Images

Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

La Lazio è imbattuta negli ultimi tre confronti con la Juve.

La Lazio ha segnato il primo goal in cinque delle sei partite disputate in Serie A in questa stagione.

La Juventus è pesantemente condizionata dagli infortuni: l’assenza più importante è quella di Kenan Yıldız. Alla Lazio potrebbero mancare Albert Guðmundsson e Nicolò Rovella.

Notizie dalle squadre e rose

La Juventus arriva a questa sfida con una lunga lista di infortunati. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Jeremie Boga, Augusto Owusu, Kamil Grabara e Arkadiusz Milik sono tutti indisponibili, lasciando a Luciano Spalletti poche alternative in organico. Al momento non risultano squalificati e gli aggiornamenti sulla probabile formazione arriveranno più vicino al calcio d’inizio.

La Lazio ha meno problemi di infortuni, ma le assenze sono comunque significative. Matteo Cancellieri, Albert Gudmundsson e Alessio Furlanetto non sono a disposizione di Gennaro Gattuso, che per il resto può contare su un gruppo relativamente stabile.

Stato di forma

Nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni, la Juventus ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L’ultima gara si è chiusa sull’1-1 in casa del Cagliari, in Serie A, con un colpo di testa di Kolo Muani che ha salvato un punto. Il miglior risultato dei bianconeri in questo periodo è stato il 5-0 inflitto al NEC Nijmegen in Europa League, ma le sconfitte consecutive contro il Sassuolo in Serie A e contro la Cremonese in amichevole evidenziano la discontinuità a cui Spalletti deve porre rimedio.

La Lazio è stata decisamente più costante: ha vinto tre delle ultime cinque partite e pareggiato le altre due. Nell’ultima gara ha battuto il Monza 3-1 e in precedenza ha pareggiato 2-2 con il Milan, dimostrando di poter competere con le migliori squadre del campionato. Le tre vittorie in cinque partite, accompagnate da molti goal, spiegano la posizione della squadra di Gattuso in classifica.

Precedenti

L’ultimo confronto tra le due squadre, disputato all’Allianz Stadium nel febbraio 2026, è terminato 2-2, un risultato che rispecchia l’equilibrio di questa sfida. Negli ultimi cinque precedenti, il bilancio è favorevole alla Lazio: una vittoria, due pareggi e una sconfitta negli incontri di Serie A, oltre a un successo in Coppa Italia. Anche i goal si sono distribuiti in modo piuttosto equilibrato e la maggior parte di queste sfide è stata decisa da margini ridotti.

Classifica

Nell’attuale classifica di Serie A, la Lazio è seconda e la Juventus sesta: un distacco che dà ulteriore peso a una partita casalinga che i bianconeri considereranno un’occasione per avvicinarsi alle squadre partite meglio in campionato.