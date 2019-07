Juve-Inter in tv e streaming: dove vederla in diretta

Primo Juventus-Inter della stagione, amichevole a Nanchino in Cina: seconda partita dell'International Champions Cup per entrambe.

Il primo - della stagione si gioca in amichevole. Il Derby d' si sposta a Nanchino, in , per la seconda uscita nell'International Champions Cup 2019 per entrambe le squadre. Sarà la prima partita da avversario della per Antonio Conte, uno dei tanti motivi di interesse di una partita da cui sia il tecnico salentino che Maurizio Sarri attendono risposte importanti.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Sia Juventus che Inter sono reduci da una sconfitta nella prima partita dell'International Champions Cup 2019. I bianconeri sono stati battuti dal in un rocambolesco 3-2, con goal decisivo di Kane da centrocampo in chiusura di partita. L'Inter ha invece perso di misura contro il .

Sarri continuerà a testare l'assetto ideale per la sua Juve, per la quale ha ormai stabilito dei punti fermi: oltre alla difesa a quattro anche la posizione di Ronaldo, esterno a sinistra, sembra ormai fuori discussione. In attesa di avere a disposizione anche Paulo Dybala e capirne la collocazione più adatta nello scacchiere tattico bianconero.

Più difficoltà per Conte, che non solo è chiamato a dare una fisionomia tattica all'Inter ma è costretto a fare i conti con una rosa incredibilmente corta in avanti. Con Icardi fuori rosa e l'assenza di rinforzi nel reparto offensivo, l'Inter sta affrontando l'International Champions Cup con il solo Politano tra i giocatori della prima squadra, più un mix di giovani ed esuberi.

DATA E ORARIO

L'amichevole Juve-Inter si gioca in Cina, a Nanchino, mercoledì 24 luglio alle ore 13.30 italiane. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà direttamente con i calci di rigore per decretare la squadra vincitrice dell'incontro.

JUVE-INTER IN TV

L'International Champions Cup 2019 è un'escusiva di Sportitalia, che si è aggiudicata in esclusiva i diritti di trasmissione della competizione per l'Italia. Anche Juve-Inter sarà così trasmessa su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), con ampio prepartita, telecronaca di Gabriele Schiavi e commento tecnico a cura di Antonino Asta.

JUVE-INTER IN STREAMING

Per chi non avrà modo di seguire Juventus-Inter in diretta , sarà possibile non perdersi neanche un momento della partita grazie alla proposta di Sportitalia. L'incontro sarà trasmesso online sul sito ufficiale dell'emittente (www.sportitalia.com) e sarà possibile accedere al servizio attraverso PC, smartphone o tablet.

JUVE-INTER IN DIRETTA SU GOAL

C'è anche un'altra possibilità per vivere minuto per minuto le emozioni di Juventus-Inter: la diretta testuale su Goal. A partire dalle ore precedenti al calcio d'inizio, vi porteremo virtualmente a Nanchino con notizie e aggiornamenti. Dalle 13.30 in poi vi racconteremo la partita in diretta, azione per azione.

FORMAZIONI JUVE-INTER

Sarri conferma naturalmente il 4-3-3 su cui sta costruendo la sua Juventus. Cristiano Ronaldo partirà largo a sinistra come annunciato in conferenza stampa, Mandzukic e Bernardeschi completeranno il tridente offensivo. A destra nuova occasione per Cancelo, più vicino ad una permanenza alla Juventus dopo le voci di cessione di qualche settimana fa. In cabina di regia intoccabile Pjanic.

Nel 3-5-2 di Conte l'emergenza è sempre in avanti: per l'occasione il tecnico salentino si affiderà a Esposito e Perisic, bocciato nel ruolo di esterno dopo la prestazione contro il Manchester United. Candreva e Dalbert saranno gli esterni a tutta fascia, D'Ambrosio completerà il trio difensivo con De Vrij e Skriniar. Barella partirà nuovamente dalla panchina.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Bonucci, De Sciglio; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Mandzukic, Ronaldo. All. Sarri

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Dalbert; Esposito, Perisic. All. Conte

AMICHEVOLI JUVE

La tournee asiatica della Juventus proseguirà dopo la sfida con l'Inter con un'ultima tappa: si vola in per affrontare una selezione del campionato coreano. I bianconeri faranno poi ritorno in Europa: il programma di test - che potrebbe essere arricchito nei prossimi giorni - prevede per il momento un'amichevole di lusso contro l' e la tradizionale sfida in famiglia tra Juventus A e Juventus B il 14 agosto nella cornice di Villar Perosa.

AMICHEVOLI INTER

L'Inter chiuderà la sua parentesi asiatica con l'ultima sfida dell'International Champions Cup, contro il . Al ritorno in Europa, i nerazzurri hanno in calendario altre due amichevoli di spessore: il 4 agosto saranno di scena in casa del Tottenham, mentre il 10 agosto voleranno a per affrontare la formazione spagnola.