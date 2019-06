Italia Under 21, Di Biagio annuncerà le sue dimissioni

L'Italia non è riuscita a qualificarsi per le semifinali degli Europei Under 21: Luigi Di Biagio parlerà martedì in conferenza per comunicare l'addio.

Lo 0-0 tra Francia e Romania ha condannato l' all'eliminazione dagli Europei Under 21: niente semifinale per gli azzurrini che non sono riusciti a qualificarsi come migliori secondi, unica possibilità rimasta dopo il successo inutile sul .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

Una delusione troppo grande per Luigi Di Biagio che, come riferito da 'Rai Sport', martedì parlerà in conferenza stampa per annunciare, con tutta probabilità, le proprie dimissioni dal ruolo di commissario tecnico.

Troppo grande l'amarezza per l'ennesima occasione di vittoria sprecata: estromissione al primo turno come nel 2015, mentre due anni fa arrivò la sconfitta in semifinale per opera della , poi battuta in finale dalla .

Di Biagio si appresta a comunicare l'addio dopo sei anni, con un breve intermezzo come allenatore della Nazionale maggiore per tre mesi da febbraio a maggio 2018. Venne chiamato nel 2013 in sostituzione di Devis Mangia che sfiorò il trionfo continentale perdendo la gara decisiva con le 'Furie Rosse'.