Italia, Mancini: "Chiesa e D'Ambrosio probabilmente torneranno a casa"

Roberto Mancini annuncia il probabile ritorno nei rispettivi club per gli infortunati Chiesa e D'Ambrosio: saranno valutati in queste ore.

I festeggiamenti per la qualificazione ad rischiano di trasformarsi in qualcosa di più negativo per l' : contro la Grecia sono arrivati i problemi fisici di Federico Chiesa e Danilo D'Ambrosio.

L'attaccante ha rimediato un fastidio ai flessori che lo ha costretto a lasciare il campo poco prima del termine del primo tempo per far spazio a Federico Bernardeschi, poi andato a segno con il goal del definitivo 2-0; il difensore potrebbe essersi fratturato il mignolo del piede sinistro come da lui stesso ammesso nel post-partita.

Intervenuto in conferenza stampa, Roberto Mancini ha spiegato che entrambi potrebbero lasciare il gruppo che sfiderà il Liechtenstein martedì sera per essere valutati dagli staff medici di e .

"Chiesa ha avuto una fitta e probabilmente tornerà a casa, stesso discorso per D'Ambrosio".

Il ct dovrebbe quindi risparmiare ai due la trasferta di Vaduz, conscio del rischio esistente di peggiorare ulteriormente le condizioni fisiche non ottimali. Sia Chiesa che D'Ambrosio rischiano di non prendere parte ai prossimi impegni di campionato che vedranno i viola e i nerazzurri sfidare rispettivamente il e il .