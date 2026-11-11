Italia-Francia, la presentazione della sfida di UEFA Nations League A

UEFA Nations League A - Game Week 5 12 nov 2026 - 14:45 San Siro

Italia e Francia si affrontano giovedì 12 novembre a San Siro, a Milano, in una partita del Gruppo 1 di UEFA Nations League A che mette molto in palio. Il calcio d'inizio è fissato alle 13:00 EST e alle 15:00 GMT.

La Francia fa visita a un'Italia in crescita

La Francia arriva da capolista del girone e attraversa un ottimo momento: la squadra di Zinedine Zidane è imbattuta nelle quattro partite di Nations League disputate finora. Le due nazionali hanno pareggiato 1-1 nella gara d'andata a ottobre, lasciando il girone apertissimo alla vigilia di questa penultima giornata.

Da quando ha assunto la guida della squadra dopo il Mondiale, Zidane sta costruendo qualcosa di concreto. L'attaccante del PSG Desire Doue è diventato una delle sue principali risorse creative e il commissario tecnico francese ha paragonato pubblicamente la voglia di imparare del giovane a quella che aveva lui da giocatore. Anche Warren Zaire-Emery è tornato a disposizione dopo l'infortunio, anche se il ruolo che preferisce resta motivo di disaccordo tra Zidane e l'allenatore del PSG Luis Enrique.

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Cisse pronto a brillare con l'Italia dopo le ottime prestazioni al Milan

L'Italia è seconda nel girone e ha vinto quattro delle ultime sei partite con Roberto Mancini. Alphadjo Cisse del Milan è in grande forma in Serie A, con otto gol in questa stagione, e punta a una maglia da titolare. Anche il terzino del Chelsea Marco Palestra e il regista del Como Mattia Liberali sono giovani opzioni interessanti per l'esperto commissario tecnico, mentre gli Azzurri cercano di lasciarsi alle spalle le delusioni nei grandi tornei.

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Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

L'Italia ha segnato in ciascuno degli ultimi nove confronti con la Francia.

L'Italia è imbattuta da tre partite di Nations League, nelle quali ha segnato otto gol.

La Francia non ha subito gol in nessuna delle due trasferte di Nations League disputate in questa stagione.

L'Italia doveva già fare a meno di Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori e Moise Kean prima che il difensore della Roma Gianluca Mancini desse forfait per infortunio.

La Francia deve fare a meno di William Saliba e Ousmane Dembele.

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Probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, P. Esposito, S. Esposito.

Francia (4-3-3): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Tchouameni, Rabiot; Olise, Doue, Mbappe.

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