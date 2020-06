Inzaghi ‘contro’ Ronaldo e Messi: “Fanno sembrare pochi i miei goal”

Il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, a La Gazzetta dello Sport spiega: “Abbiamo fatto più punti della Juventus di Deschamps”.

Il lunghissimo stop imposto dal Coronavirus è finalmente alle spalle e il calcio si appresta a tornare protagonista in . Tra poche ore si ripartirà ufficialmente con la , poi sarà anche la volta di e Serie B.

Il campionato cadetto ripartirà da una certezza: il dominatore assoluto del torneo. La compagine campana, che farà il suo ritorno in campo il 21 giugno per sfidare la Cremonese, in virtù delle 20 lunghezze di vantaggio sulla seconda in classifica, potrà rimettersi alla caccia dei pochi punti che le mancano per la promozione in Serie A.

Filippo Inzaghi, in un’intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha svelato qual è la sensazione che sta vivendo in questo momento.

Altre squadre

“Grande gioia ed emozione. Speriamo che il pallone ci porti serenità. Nel periodo peggiore, quando ogni giorno c’erano tantissimi morti, nessuno aveva voglia di calcio: l’unica esigenza era pregare e sperare. Mi auguro che questa drammatica esperienza serva per far tornare tutti sulla terra anche nel nostro mondo, ridimensionando certe cifre assurde: è il momento di resettare e rendere tutto più umano e normale. Adesso comunque non vedo l’ora di accendere la e guardare - ”.

Tra i grandi protagonisti di Juve-Milan ci sarà Cristiano Ronaldo. Inzaghi ha avuto il modo di affrontarlo nel 2007 e allora non immaginava che sarebbe diventato un bomber di tale livello.

“Così straordinario magari no. Lo porto come esempio nel mio spogliatoio perché so come si allena. Però sono un po’ arrabbiato con lui e Messi: grazie a loro, sembra che nelle coppe io e Raul abbiamo segnato poco…”.

Inzaghi ha spiegato cosa lo incuriosisce e cosa lo preoccupa da allenatore in vista della ripresa.

“Mi incuriosisce la condizione delle squadre. In ho visto i giocatori contratti nelle prime partite, ma poi hanno trovato il ritmo. Mi preoccupa lo stato di salute dei miei giocatori, però vedo un entusiasmo incredibile. Per fortuna il Benevento è vicino al traguardo, quindi ho lavorato molto a livello mentale più che fisico. Non so come ripartiremo, ma saremo tutti sulla stessa barca e quindi nessuno potrà lamentarsi”.

Il suo Benevento è stato prima della sosta una macchina perfetta. I sanniti hanno fatto incetta di vittorie, punti e record.