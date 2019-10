Inter, Sanchez desta preoccupazione: problema alla caviglia col Cile

L’attaccante dell’Inter, Alexis Sanchez, ha riportato un problema alla caviglia nel corso di Colombia-Cile. Attesa per l’entità dell’infortunio.

Le soste per gli impegni delle Nazionali spesso regalano brutte notizie alle squadre di club e nelle scorse ore si è giocata una partita in particolare, un’amichevole tra l’altro, che rischia di creare seri problemi a più di una squadra della nostra .

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Nel corso di - infatti, sono stati costretti a lasciare il campo per guai fisici nell’ordine prima Gary Medel del , poi Duvan Zapata dell’Atalanta e infine Alexis Sanchez dell’.

El Nino Maravilla, che è stato schierato dal 1’ dal commissario tecnico Rueda, si è fermato a pochi minuti dal triplice fischio finale a causa di un problema alla caviglia sinistra.

All’88’, l’attaccante si è fermato ed ha immediatamente chiesto il cambio venendo sostituito da Mora Aliaga. Per la reale entità dell’infortunio bisognerà attendere ancora qualche ora, ma le prime voci parlano di una possibile distorsione.

Da capire quindi se Sanchez, che ha saltato l’ultima sfida di campionato contro la per squalifica, sarà regolarmente a disposizione di Antonio Conte per la prossima gara di campionato in programma domenica 20 ottobre sul campo del .