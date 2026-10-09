Inter-Parma Calcio 1913: dettagli della partita

Serie A - Game Week 6 10 ott 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

Inter e Parma Calcio 1913 scenderanno in campo il 10 ottobre 2026 alle 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).

I nerazzurri ospitano un Parma in ricostruzione

L'Inter torna a casa nell'iconico stadio San Siro per affrontare il Parma Calcio 1913 nella 6ª giornata della Serie A 2026/27. Dopo la pausa autunnale per le nazionali, la squadra di Cristian Chivu punta a dare continuità al suo ottimo avvio di stagione in campionato e a conquistare il bottino pieno davanti ai propri tifosi. Per il Parma, il viaggio nel capoluogo lombardo dopo un cambio in panchina rappresenta una sfida formidabile, mentre cerca di costruire sullo slancio acquisito poco prima della sosta.

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La prova dei nerazzurri prima della sosta: Martínez guida la rimonta a Roma

L'Inter arriva alla sfida di sabato imbattuta nelle ultime quattro partite di Serie A. Nell'ultima gara prima della finestra internazionale, il 19 settembre, i nerazzurri hanno rimontato da due gol di svantaggio strappando un drammatico 2-2 in trasferta contro la Roma allo Stadio Olimpico. Il capitano Lautaro Martínez ha firmato una decisiva doppietta nella ripresa (46', 79') per conquistare un punto, aggiungendosi ai precedenti successi in campionato dell'Inter contro Monza (4-1), Cagliari (1-0) e Udinese (5-3).

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Reset tattico del Parma: trionfo nel finale prima del cambio in panchina

Il Parma va a Milano cercando di stabilizzare la propria stagione dopo aver conquistato una sofferta vittoria casalinga per 2-1 contro il Genoa il 20 settembre. David Romero (38') e il subentrato Pontus Almqvist (80') sono andati a segno allo stadio Ennio Tardini, regalando al Parma il primo successo in campionato del ciclo. Dopo un avvio di stagione difficile, il Parma si è separato dall'allenatore Carlos Cuesta alla fine di settembre, rendendo la sfida di sabato a San Siro un test importante di struttura e concentrazione per la squadra.

Sfida a San Siro: costruzione dominante contro minaccia in contropiede

Quando queste due squadre si sono affrontate a San Siro nel maggio 2026, i gol nella ripresa di Marcus Thuram e Henrikh Mkhitaryan hanno regalato all'Inter un comodo successo per 2-0. L'Inter farà affidamento sulla distribuzione dinamica in mezzo al campo di Nicolò Barella e Piotr Zieliński, insieme al gioco sulle fasce di Federico Dimarco, per scardinare la retroguardia del Parma. Nel frattempo, il Parma conterà sulla leadership difensiva di Enrico Del Prato e sulle transizioni rapide di David Romero e Pontus Almqvist per mettere alla prova l'Inter in contropiede. Con punti cruciali in palio nella 6ª giornata, la sfida di sabato promette uno spettacolo avvincente di Serie A.

Probabili formazioni

Inter: J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, L. Martinez

Parma: Corvi; Delprato, Carlos, Troilo; Britschgi, Bernabe, Keita, Sierro, Valeri; Lontani, Romero

Notizie sulle squadre e rose

L'Inter arriva a questa partita con una lista di infortunati di rilievo. Djed Spence, Hakan Calhanoglu, John Stones e Federico Dimarco sono tutti indisponibili, costringendo Chivu a ridisegnare più posizioni. In particolare, le assenze di Calhanoglu e Dimarco metteranno alla prova la profondità della rosa in mezzo al campo e sulla corsia sinistra. Ulteriori aggiornamenti sulla disponibilità sono attesi più vicino al calcio d'inizio.

Anche il Parma è privo di diversi giocatori. Hans Nicolussi Caviglia, Adrian Bernabe e Dominik Drobnic risultano tutti infortunati, limitando ulteriormente le opzioni di Gilardino in vista di una difficile trasferta.

Forma

L'Inter ha vinto tre partite, ne ha pareggiata una e ne ha persa una nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni. L'uscita più recente è stata la vittoria per 2-0 in amichevole contro il Lumezzane, e arriva a questa partita con 13 gol segnati e otto subiti in queste cinque sfide. Il bilancio comprende un 5-3 contro l'Udinese e un 3-2 contro il Napoli, anche se la sconfitta per 2-1 contro il Real Madrid in Champions League e il 2-2 a Roma mostrano che restano ancora vulnerabilità difensive da correggere.

Il Parma ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque, battendo il Genoa 2-1 nella più recente uscita di campionato. In questo parziale è stato sconfitto 2-0 dalla Juventus e ha anche salutato la Coppa Italia con un 2-0 contro la Cremonese, risultati che hanno fatto poco per la fiducia prima di questa trasferta a Milano.

Precedenti

L'incrocio più recente tra queste due squadre risale a maggio 2026, quando l'Inter vinse 2-0 al Giuseppe Meazza in una gara di Serie A. Negli ultimi cinque confronti, l'Inter ha dominato, vincendo quattro volte con un pareggio e nessuna vittoria per il Parma. I nerazzurri hanno avuto la meglio soprattutto in casa, e il Parma deve ancora raccogliere qualcosa dalle recenti visite a Milano.