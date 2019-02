Inter, maglia speciale contro il Milan: un mix di 10 divise diverse

L'Inter giocherà con una divisa particolare contro il Milan: 10 celebri maglie nerazzurre unite in un mix speciale.

Mentre l'Inter è alle prese con il 'caso' Icardi, la società sui social network annuncia una speciale novità in vista del prossimo Derby contro il Milan, datato 17 marzo. La squadra nerazzurra scenderà in campo con una maglia particolare, per celebrare i 20 anni di partnership con Nike.

👕 | Inter e @NikeFootball presentano la maglia celebrativa dei 20 anni di partnership ⚫🔵



Sarà indossata in campo in occasione del #DerbyMilano del 17 marzo 🏟



👉 https://t.co/2HLotMcp7P #FCIM pic.twitter.com/RWBXo4lZcj — Inter (@Inter) 26 febbraio 2019

"FC Internazionale Milano e Nike presentano una maglia speciale per la stagione 2018-19 che celebra i 20 anni di partnership. Per realizzare il design della nuova maglia Inter x Nike 20th Anniversary, Nike e Inter si sono ispirate alle 10 "home jersey" più celebri degli ultimi 20 anni. La maglia sarà indossata dalla squadra durante il derby di Milano del prossimo 17 marzo".

Questo quanto comunicato dall'Inter sul proprio sito ufficiale. Poi si scende nel dettaglio e vengono elencate le maglie che compongono questo collage speciale.

"La maglia presenta cinque design sul fronte e altri cinque sul retro, rievocando così i momenti più importanti e i pattern più iconici degli ultimi 20 anni: 1998/99: prima stagione di partnership tra Inter e Nike; 2008/09: la maglia della prima stagione dopo il centesimo anniversario; 2009/10: stagione della conquista del Triplete; 2010/11: la stagione successiva al Triplete; 2011/12: la maglia caratterizzata da linee più strette; 2013/14: stagione del ritiro del Capitano; 2014/15: la maglia dalla grafica 'gessata'; 2015/16: la stagione del 25° anniversario della vittoria di una competizione europea; 2016/17: la maglia caratterizzata dalla grafica speciale; 2017/18: la stagione della qualificazione per il ritorno nella massima competizione europea".

Adesso non resta solo che attendere il 17 marzo e osservare l'impatto ottico che questa maglia avrà dagli spalti e dalla tv; sicuramente non sarà usuale vedere una divisa composta da 10 parti di altrettante vecchie divise.