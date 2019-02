Inter, Vecino chiama Icardi per chiarire: lui non fa passi indietro

Matias Vecino ha spiegato a Icardi che basterebbe un chiarimento, lui non arretra. Braccio di ferro con l'Inter: l'argentino vuole operarsi.

Continua la telenovela tra Mauro Icardi e l'Inter. Il giocatore argentino continua ad essere un fantasma all'interno della rosa: le visite mediche hanno dato esito negativo, ma lui svolge solo fisioterapia ad Appiano Gentile. Il gruppo sembra averlo mollato, almeno in gran parte, e lui non fa passi indietro né con i compagni, né con la dirigenza.

Ulteriori dettagli, che inchiodano Mauro Icardi ad una posizione da dissidente, ci vengono forniti dal 'Corriere della Sera'. Secondo il noto quotidiano, Matias Vecino ha fatto un passo importante in favore dell'ex capitano: ma lui non vuole sapere niente.

Il centrocampista uruguaiano ha provato a far ragionare il capitano. Gli ha telefonato, spiegandogli che il gruppo lo ritiene comunque importante, è pronto a riammetterlo, basta solo un chiarimento. Icardi non ne ha voluto sapere, ha deciso di non fare nessun passo.

È stato Vecino a chiamarlo perché fa parte di quella piccola frangia di spogliatoio che lo vorrebbe di nuovo. Di questo gruppo fanno parte anche Politano, Lautaro Martinez e Borja Valero. Diametralmente opposto il gruppo che potremmo definire 'slavo' con Brozovic, Perisic e Handanovic.

Come se non bastasse già la spaccatura tra Mauro Icardi e lo spogliatoio, il giocatore non molla nemmeno il braccio di ferro con la dirigenza. Vi abbiamo raccontato l'opzione di una possibile operazione al ginocchio per il giocatore argentino.

Ma la dirigenza, forte delle visite mediche negative, non è d'accordo. Icardi ha puntato i piedi. La scorsa estate l'argentino è volato due volte a Barcellona per un consulto dal professor Ramon Cugat, un luminare. Il dottore non riteneva l’operazione utile, lo stesso Icardi disse di non voler andare sotto i ferri e riprese la preparazione.

Un cielo troppo nebuloso per tornare sereno: la cessione a fine anno è praticamente inevitabile.