Tuttosport - L'Inter incassa il "no" di Cavani: Morata il nome nuovo per l'attacco

Potrebbe esserci un valzer di punte tra Parigi, Madrid e Milano: Cavani avrebbe scelto l'Atletico, Morata potrebbe trovare spazio da Conte.

L' aveva messo nel mirino Edinson Cavani, fiutando il colpo a costo zero per cominciare a rimpiazzare l'eventuale uscita di Lautaro Martinez, direzione . Ma come vi abbiamo raccontato domenica, il Matador pare aver scelto ormai definitivamente l'Atletico Madrid, con cui aveva trovato un accordo già a gennaio.

E così, secondo quanto riportato da 'Tuttosport', dopo aver constatato anche la voglia di di Mertens e l'imminente trasferimento di Werner al , l'Inter ha virato su Alvaro Morata, proprio dell' .

L'articolo prosegue qui sotto

L’Atletico lo deve ancora riscattare pagando 55 milioni al Chelsea, quindi non lo lascerebbe mai partite ad una cifra inferiore a questa, comunque parecchio alta. Si tratta al momento di una porta che si sta aprendo, e il fatto che l’Atletico sappia già dell’interesse nerazzurro, significa che qualche intermediario ha già avvicinato la dirigenza madridista per prendere le coordinate del possibile affare.

Altre squadre

Dopo averlo sfiorato a , Morata ha conosciuto Conte al Chelsea, e il fatto che lo spagnolo già sappia cosa potrebbe attenderlo alla Pinetina è senza dubbio un vantaggio anche per l’allenatore che troverebbe un giocatore già in possesso dei “codici” del suo gioco.

Siamo comunque agli albori della trattativa, anche se il possibile arrivo di Cavani all'Atletico ha già messo in allerta Alvaro Morata...