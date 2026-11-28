Notizie sulla squadra

Nell'Inter, Chivu dovrebbe affidarsi a questo undici probabile: Josep Martínez; Carlos Augusto, Pavard, Bastoni; Dimarco, Stanković, Barella, Mkhitaryan, Spence; Thuram ed Esposito. Out per infortunio Bonny, Zieliński e Çalhanoğlu, mentre non ci sono squalificati.

Il Genoa di De Rossi dovrebbe schierare Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Ehizibue, Amorim, Traorè, Baldanzi; Messias e Osmajić. Mancano Colombo e Nuredini per infortunio e non risultano squalifiche. Ulteriori aggiornamenti sulle formazioni arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Anteprima della partita Inter vs Genoa

Serie A - Game Week 13 28 nov 2026 - 14:45 Giuseppe Meazza

L'Inter ospita il Genoa allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano per la dodicesima giornata di Serie A, in una stagione che ha già regalato parecchie emozioni. Sabato sera San Siro attende una sfida tra l'attacco più prolifico del campionato e una squadra in grande condizione.

I nerazzurri di Cristian Chivu sono terzi in classifica con 29 punti e hanno segnato 32 gol nelle prime 12 giornate, più di qualunque altra squadra. Arrivano dal 2-0 in Champions League contro lo Stoccarda, firmato dal rigore di Sučić e dal gol del rientrante Lautaro Martínez.

Prima del successo europeo c'era stato il folle 4-4 di Bergamo contro l'Atalanta, un risultato che ha lasciato qualche rimpianto e molte discussioni. In casa Inter le assenze a centrocampo pesano: Çalhanoğlu e Zieliński restano fuori.

Il Genoa di Daniele De Rossi è decimo con 16 punti e ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato. Domenica scorsa il Grifone ha battuto 2-0 il Sassuolo, con una doppietta di Osmajić nel primo tempo e le sette parate di Bijlow.

Per i liguri c'è però un tabù da sfatare: nelle ultime 10 trasferte di Serie A a San Siro hanno segnato una sola volta.

Ecco tutte le informazioni su canali TV e diretta streaming per seguire la partita.

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