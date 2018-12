Inter, due partite a porte chiuse per i 'buu' contro Koulibaly

L'Inter è stata punita con la squalifica di San Siro per due partite e la chiusura della curva per gli ululati razzisti nei confronti di Koulibaly.

Il Giudice Sportivo ha condannato l'Inter a disputare le prossime due partite casalinghe a porte chiuse dopo gli ululati razzisti dei suoi tifosi nei confronti di Koulibaly.

Oltre ai due turni di squalifica, l'Inter disputerà un'ulteriore partita a San Siro con la Curva Nord chiusa. Ecco il comunicato ufficiale.

"Obbligo di disputare due gare prive di spettatori e ulteriore gara con il settore “2° anello verde” privo di spettatori: alla Soc. INTERNAZIONALE per cori insultanti di matrice territoriale, reiterati per tutta la durata della gara, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore indicato e percepiti anche in tutto l'impianto; recidiva specifica; nonché per coro denigratorio di matrice razziale nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Koulibaly". L'articolo prosegue qui sotto

San Siro rimarrà dunque chiuso per le sfide dell'Inter contro Sassuolo e Bologna. La Curva Nord rimarrà invece senza spettatori per la partita contro la Sampdoria.

Nessuno sconto comunque per Koulibaly, che ha ricevuto due giornate di squalifica dal Giudice Sportivo per il suo applauso a Mazzoleni. Le stesse ricevute da Insigne per il calcione a Keita.