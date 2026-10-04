Inghilterra-Repubblica Ceca: dettagli della partita

UEFA Nations League A - Game Week 4 6 ott 2026 - 14:45 Wembley

Inghilterra e Repubblica Ceca scenderanno in campo il 6 ottobre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

L'Inghilterra vuole mantenere la sua striscia dominante nel Gruppo C

L'Inghilterra torna a Wembley per ospitare la Repubblica Ceca nella quarta giornata del Gruppo C della sua campagna di League A della UEFA Nations League 2026/27. Dopo una prestazione da record in trasferta nel fine settimana, la squadra di Thomas Tuchel punta a sfruttare il momento positivo davanti ai propri tifosi e a consolidare il controllo in vetta alla classifica del girone. Per la Repubblica Ceca di Santi Denia, il viaggio a Londra dopo una prova difficile contro la Spagna rappresenta una sfida molto impegnativa, mentre cerca di evitare una seconda sconfitta contro l'Inghilterra nel giro di due settimane.

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La lezione da sette gol dell'Inghilterra a Fiume

L'Inghilterra arriva a martedì sera con grande fiducia dopo aver ottenuto un netto successo esterno per 7-0 contro la Croazia nella terza giornata (3 ottobre). Il capitano Harry Kane e Bukayo Saka hanno segnato entrambi una doppietta, insieme ai gol di Jude Bellingham, Anthony Gordon e del subentrato Morgan Rogers in una prova offensiva spietata. La prestazione vale la seconda vittoria consecutiva per Tuchel dopo il successo esterno per 2-0 contro la Repubblica Ceca a Praga nella seconda giornata, confermando l'Inghilterra in grande forma.

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I problemi di disciplina nel finale della Repubblica Ceca a Oviedo

La Repubblica Ceca arriva a Wembley cercando di voltare pagina dopo la sconfitta esterna per 3-1 contro la Spagna allo stadio Carlos Tartiere nella terza giornata (3 ottobre). Jiří Sláma aveva riportato gli ospiti a una sola rete di distanza al 68', ma il secondo cartellino giallo rimediato da Ladislav Krejčí all'84' ha interrotto la loro rimonta prima che Mikel Merino chiudesse i conti per la Spagna. Senza Krejčí, indisponibile per squalifica, la squadra di Denia dovrà mostrare enorme disciplina difensiva per contenere il fronte offensivo dell'Inghilterra.

Sfida a Wembley: compattezza difensiva contro un attacco ad alta potenza

Quando le due squadre si sono affrontate a Praga a settembre, le reti nella ripresa di Anthony Gordon e Harry Kane hanno regalato all'Inghilterra una vittoria per 2-0. Il trio centrale dell'Inghilterra formato da Jude Bellingham, Elliot Anderson e Trent Alexander-Arnold cercherà di dettare il ritmo e liberare Bukayo Saka e Anthony Gordon sulle fasce. Nel frattempo, la Repubblica Ceca si affiderà a un blocco basso guidato da Štěpán Chaloupek e Robin Hranáč, con l'obiettivo di servire Adam Hložek in rapidi contropiedi. Con punti cruciali del Gruppo C in palio, la sfida di martedì promette grande intensità internazionale fin dal calcio d'inizio.

Notizie sulle squadre e formazioni

Thomas Tuchel deve fare i conti con alcune preoccupazioni legate alla condizione fisica in vista di questa partita. Sia Ezri Konsa sia Nico O'Reilly hanno saltato l'allenamento di gruppo prima che la squadra partisse per Praga, e Tuchel ha detto di non essere ancora certo che uno dei due sarà della partita. L'undici previsto vede James Trafford in porta, con Trent Alexander-Arnold, Marc Guehi, Ezri Konsa e Lewis Hall in difesa, Myles Lewis-Skelly, Jude Bellingham ed Elliot Anderson a centrocampo, e Bukayo Saka e Anthony Gordon a supporto di Harry Kane. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Per la Repubblica Ceca, Santi Denia dovrebbe schierare Lukas Hornicek in porta alle spalle di una linea difensiva a quattro composta da Robin Hranac, Vladimir Coufal, Jiri Slama e Stepan Chaloupek. A centrocampo sono previsti Michal Sadilek, Alex Kral e Matej Radosta, con Pavel Sulc e Lukas Ambros a supporto dell'attaccante Adam Hlozek. Al momento non risultano infortuni o squalifiche per la squadra di casa.

Forma

L'Inghilterra ha vinto tre e perso due delle sue ultime cinque partite, segnando 14 gol e subendone sette. Il suo risultato più recente è stata una sconfitta per 3-2 contro la Spagna in Nations League, anche se prima aveva battuto la Francia per 6-4 nei quarti di finale del Mondiale. In quella striscia sono arrivate anche vittorie contro Norvegia e Messico, mentre l'unica altra sconfitta è stata contro l'Argentina in semifinale.

La Repubblica Ceca ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite, segnando sei gol e subendone otto. La sua uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro la Croazia in Nations League, ed è stata eliminata dal Mondiale nella fase a gironi dopo una sconfitta per 3-0 contro il Messico. In quella sequenza figurano anche un pareggio per 1-1 con il Sudafrica e una sconfitta per 2-1 contro la Corea del Sud, mentre l'unica vittoria è arrivata contro il Guatemala.

Precedenti

L'incrocio più recente tra queste squadre risale a Euro 2020, dove l'Inghilterra vinse 1-0. L'Inghilterra vanta il bilancio migliore negli ultimi quattro precedenti diretti, con tre vittorie contro l'unica della Repubblica Ceca. L'unico successo della Repubblica Ceca nel dataset è stato il 2-1 di Praga nelle qualificazioni agli Europei dell'ottobre 2019, risultato arrivato dopo il 5-0 dell'Inghilterra nella sfida di ritorno a Wembley all'inizio dello stesso anno.

Classifica