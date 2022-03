Infortunio per Cristiano Ronaldo: il portoghese salta il derby di Manchester

All'andata fu un dominio del Manchester City, nonostante un divario tutto sommato contenuto nel punteggio (0-2 all'Old Trafford). Cristiano Ronaldo c'era e non poté far nulla per evitare la disfatta. Quattro mesi esatti dopo quel 6 novembre, il portoghese dà forfait: niente derby, niente rivincita contro i rivali cittadini.

Tutta colpa di un problema fisico, un contrattempo che impedirà a Ronaldo di scendere in campo nella gara in programma alle 17.30 italiane. La sua assenza si era fatta sempre più probabile nelle scorse ore, in quanto l'ex giocatore della Juventus non era comparso assieme al resto della rosa al Lowry Hotel, sede del ritiro prepartita della formazione di Ralf Rangnick. E ora è stata confermata.

L'articolo prosegue qui sotto

Il manager tedesco ha convocato 21 giocatori per il derby di Manchester. Una lista non annunciata ufficialmente dallo United, ma della quale, appunto, non fa parte Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese guarderà dunque dall'esterno i compagni di squadra tentare l'impresa sul campo dell'attuale capolista della Premier League.

L'infortunio di Cristiano Ronaldo va a incastrarsi nell'ennesimo momento poco felice del Manchester United, che ha vinto appena due delle ultime cinque partite di Premier League ed è reduce da uno 0-0 interno contro il Watford. A inizio febbraio Rangnick aveva parlato anche di lui e del suo rendimento, senza indorare la pillola:

"Cristiano Ronaldo dovrebbe segnare di più, è ovvio, ma non si tratta solo di lui. Creiamo tante occasioni, ma semplicemente non segniamo abbastanza. Non è solo un problema di Cristiano, vale anche per gli altri, facciamo pochi goal".

Il Manchester United dovrà dunque fare a meno di Ronaldo, ma non solo: tra le assenze spicca anche quella di Edinson Cavani, appena tornato ad allenarsi ma non ancora abile e arruolabile per scendere in campo. Il ruolo di prima punta nell'attacco di Rangnick sarà dunque ricoperto da Rashford.